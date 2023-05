Lirik Lagu dan Terjemahan Bite Me - ENHYPEN: It’s You and Me In This World

TRIBUNNEWS.COM - Boy group ENHYPEN akhirnya resmi comeback dengan merilis mini album keempatnya berjudul ARK BLOOD pada Senin (22/05/2023).

DARK BLOOD akan membuka serial BLOOD usai ENHYPEN membawakan BORDER, DIMENSION, dan MANIFESTO.

Album ini menceritakan kisah laki-laki yang berkorban demi takdirnya.

Album ini diketahui terdiri atas enam buah lagu, yakni Fate, Bite Me, Sacrifice (Eat Me Up), Chaconne, Bills, dan Karma.

Dalam lagu Bite Me yang merupakan lagu utama pada mini album ini diketahui bahwa Heeseung ENHYPEN berpartisipasi dalam mengarahkan rekaman.

Berikut ini lirik lagu Bite Me milik ENHYPEN lengkap dengan terjemahannya:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Polaroid Love - ENHYPEN: Its Like a Polaroid Love

It’s you and me in this world

Naegero dasi wa tie me

Nal guwonhal georamyeon

Just come kiss me and bite me

[Verse 1]

Hyeolgwan sok memory

Neol chatdeon nae seponeun scream

Ijen ara what I had to be