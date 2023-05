Mezzaluna Cerita Cover Single Terbarunya yang Sertakan Coretan Tangan Sang Adik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Mezzaluna membagikan cerita single terbarunya Setting Up the Phone Call.

Sebelumnya putri dari Bimbim Slank itu mengatakan bahwa band The Beatles jadi inspirasinya menulis lagu tersebut.

Kini Mezzaluna membagikan kisah soal musik dan cover dari single terbarunya yang ternyata melibatkan sang adik.

"Mau cerita sedikit tentang lagu dan covernya, pas bikin lagu ini aku lagi seneng banget main 12 bar blues chord progression di gitar jd I really appreciate to those who notice," ucap Mezzaluna dikutip Tribunnews.com dari Instagramnya, Rabu (24/5/2023).

"Nah untuk cover single ini difoto sama @abiismail di London, pas banget saat itu kita naik bis isinya kita doang, lucky :) covernya dibikin dari hasil coretanku sendiri plus ‘Mezz is The Best’ yang ditulis Mao (adikku yang paling kecil) semoga dari tulisan Mao bisa reflect beneran in real life," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu Mezzaluna baru saja merilis single 'Setting Up the Phone Call' yang terinspirasi dari band The Beatles.

Masih di bawah naungan Offmute, sublabel dari Sony Music Entertainment saat merilis single tersebut.

Mezzaluna menceritakan proses penulisan lagu barunya, saat itu ia merasa terkesan dengan The Beatles yang bisa menciptakan karya dari hal-hal di sekitar mereka.

"Lagu ini beneran experimental banget sih dalam penulisannya, saat itu aku lagi sering banget dengerin The Beatles," ucap Mezzaluna.

"Dan terus mikir keren juga ya mereka bisa pakai bahan apa aja untuk menulis lagu, so that’s what i did," ungkapnya.