Sinopsis Film The Little Mermaid, Ini Jadwal Tayang di Bioskop XXI Surabaya 25 Mei 2023

Halle Bailey dan Jonah Hauer-King di Film The Little Mermaid (2023) - Film The Little Mermaid telah tayang perdana di Bioskop Indonesia mulai 24 Mei 2023. Ini sinopsis dan jadwal tayang film The Little Mermaid di Bioskop XXI Surabaya besok, Kamis (25/5/2023).