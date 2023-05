Daftar Lagu Konser Suga BTS di Jakarta: Agust D, Trivia: Seesaw, hingga Snooze

Suga BTS saat konser di Oakland, AS. Berikut ini daftar lagu yang akan ditampilkan di konser Suga BTS pada 26-28 Mei 2023.

TRIBUNNEWS.com - Suga BTS akan menggelar konser solo bertajuk SUGA | Agust D TOUR JAKARTA 2023 pada 26 hingga 28 Mei 2023.

Pria bernama asli Min Yoongi ini telah berangkat menuju Jakarta lewat Bandara Internasional Incheon pada Rabu (24/5/2023).

Suga BTS terlihat berpenampilan santai untuk penerbangannya menuju Jakarta.

Ia mengenakan jaket Reebok berwarna putih, abu-abu, dan navy.

Jaket tersebut dipadukan dengan topi putih dan celana denim pendek.

Uniknya, alih-alih memakai sepatu, Suga BTS memilih mengenakan sandal di penerbangannya kali ini.

Selama tiga hari konser di Jakarta, lagu apa saja yang akan ditampilkan oleh Suga BTS?

Mengutip setlist.fm, Suga BTS akan menampilkan 19 lagu yang beberapa di antaranya ada di album BTS, seperti Trivia: Seesaw dan Life Goes On.

Berikut ini daftar lagu yang diprediksi akan dinyanyikan Suga BTS selama tiga hari konsernya di Jakarta:

VCR

1. Haegeum

2. Daechwita

3. Agust D

4. Give It to Me