Lirik Lagu dan Terjemahan DOXA - Secret Number: Your Love Is Just Like A Poison

TRIBUNNEWS.COM - Girl group Secret Number akhirnya resmi comeback dengan merilis mini album keenamnya berjudul DOXA pada Rabu (24/05/2023).

DOXA (독사) milik Dita cs ini diketahui terdiri atas dua buah lagu, yakni DOXA sebagai lagu utaman dan Beautiful One yang menjadi lagu untuk para LOCKEY (nama penggemar Secret Number).

Lagu DOXA sendiri merupakan sebuah lagu yang menggambarkan kisah cinta mengerikan di mana pertemuan dan perpisahan terus berulang tanpa akhir.

Berikut ini lirik lagu DOXA milik Secret Number lengkap dengan terjemahannya:

[Intro]

Hey, poison, no doubt I'm drinkin' up

(Woo, woo)

Poison like your love, I can't stop

(Woo, woo)

[Verse 1]

Neon machi beautiful monster

Dok halsurok nan deo tamhae

Ppyeotsokkkaji mullindeut kkwak japyeo

Neowa nan kkeuteopsi on and off, ya