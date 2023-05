Chord dan Lirik Lagu Pantun Janda - El Corona: Kuda yang Mana Kuda yang Mana Tuan Senangi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Pantun Janda ciptaan Adi Hami yang Dipopulerkan El Corona.

Lagu Pantun Janda sempat viral di berbagai platform digital dan menjadi satu di antara lagu yang mengangkat popularitas El Corona.

Bahkan, lagu ini juga seringkali dibawakan di pesta-pesta pernikahan.

Berikut ini adalah Chord dan Lirik Lagu Pantun Janda:

C Cm

kuda yang mana kuda yang mana tuan senangi

G F

kuda yang putih kuda yang putih didalam kandang

Bb Em

janda yang mana janda yang mana tuan senangi

D

janda yang putih janda yang putih berambut panjang

Gm Bb

janda yang mana janda yang mana tuan senangi

Eb D

janda yang putih janda yang putih berambut panjang

DM D

naik sepeda naik sepeda mati lampunya

GM C

jalan terus jalan terus lambat sampenya

G Cm

ada janda ada janda mati lakinya

F Bb

mau dilamar mau dilamar banyak anaknya

Eb D

ada janda ada janda mati lakinya

GM

mau dilamar mau dilamar banyak anaknya

BB Eb Cm

bagaimana bagaimana menggoreng peda

D

ambil minyaknya ambil minyaknya tuang tuangkan

G

bagaimana bagaimana merayu janda

CM

ambil anaknya ambil anaknya timang timangkan

C F

bagaimana bagaimana merayu janda

BB EB

ambil anaknya ambil anaknya timang timangkan

GM

kampung krukut kampung krukut dipinggir kali

G

anak cina anak cina dan kawan kawan

D C

hati takut hati takut jadi berani

D GM

lihat janda lihat janda kayak perawan

C F

hati takut hati takut jadi berani

D Gm

lihat janda lihat janda kayak perawan

D

kucing kurus kucing kurus mandi dipapan

D Gm

papan dibawa papan dibawa dari marunda

F BB

badan kurus badan kurus bukan tak makan

D G

kurus mikirin si janda muda

C Cm

badan kurus badan kurus bukan tak makan

Eb D

kurus mikirin si janda muda.

