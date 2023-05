Lirik Lagu dan Terjemahan Fancy Like - Kesha feat Walker Hayes: She is So Low Maintenance

Inilah lirik lagu dan terjemahan Fancy Like - Kesha feat Walker Hayes: Shes So Low Maintenance

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Fancy Like yang dipopulerkan oleh Kesha dan Walker Hayes.

Lagu Fancy Like dirilis pada tahun 2021dalam album Country Stuff.

Lirik lagu Fancy Like ditulis oleh Joshua Cole Jenkins, Shane Stevens, Walker Hayes, dan Cameron Bartolini.

Di TikTok lagu Fancy Like berhasil mendapatkan lebih dari 490.000 like dan 4.700 komentar.

Lagu miliki Kesha feat Walker Hayes dan menjadi meme populer dan menjadikan lagu Fancy Likei viral.

Simak lirik lagu Fancy Like lengkap dengan terjemahannya dalam artikel berikut:

Lirik

Aye

My girl is bangin'

She's so low maintenance

Don't need no champagne poppin' entertainment

Take her to Wendy's

Can't keep her off me

She wanna dip me like them fries in her Frosty