Raffi Ahmad Jual Jet Pribadi, Denny Cagur hingga Gilang Juragan 99 Beri Reaksi Kocak: Bisa COD?

TRIBUNNEWS.COM - Reaksi kocak para selebriti jadi sorotan setelah Raffi Ahmad jual jet pribadi di Instagram pribadinya.

Diketahui, Raffi Ahmad membuat unggahan foto jet pribadi di Instagram-nya, @raffinagita1717, Kamis (25/5/2023).

Suami Nagita Slavina itu memperlihatkan sederet foto kelebihan yang dimiliki jet pribadi bertipe Hawker 400XP itu.

Mulai dari foto bagian luar hingga tampak dalam jet pribadi.

Disebutkan Raffi, jet pribadi tersebut memiliki kapasitas penumpang dengan tujuh kursi.

Tak lupa ia pun menuliskan detail lainnya, mulai dari spesifikasi hingga jumlah jam terbang.

Di akhir, ayah dua anak itu juga menyematkan kontak hingga alamat email yang bisa dihubungi.

Pun Raffi juga meminta warganet yang berminat untuk segera membeli.

"Dibeli dibeli yuk masih mulus dan top mantap is the best," tulis Raffi dikolom komentar.

Di balik unggahan Raffi Ahmad jual jet pribadi, muncul reaksi kocak dari para warganet.

Tak ketinggalan sederet rekan artis turut menuliskan komentar lucunya, seolah ingin ikut menawar jet pribadi tersebut.

Termasuk pelawak Denny Cagur yang ikut menanyakan apakah dirinya bisa membeli jet peribadi secara cash on delivery (COD).

Hingga komentar dari pengusaha sekaligus selebgram Gilang Juragan 99 yang juga ingin membuat tawaran tukar tambah untuk jet peribadi tersebut.

"Bisa COD? Ketemuan di lampu merah pancoran," tulis akun @dennycagur.