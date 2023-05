Ari Wibowo Melarangnya Masuk Rumah, Inge Anugrah Berharap Dipinjamkan 1 Apartemen

YouTube Trans TV Official

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah berharap Ari Wibowo meminjamkannya satu apartemen untuknya.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Bala Pattyona.

Inge Anugrah mengaku tak mendapat izin Ari Wibowo untuk masuk rumah, setelah pindah rumah yang kini masih direnovasi.

Dikutip dari YouTube Was Was, Rabu (31/5/2023), Inge Anugrah pun akhirnya memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru.

"Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, aku kan katanya nggak usah masuk supaya new memories and new house."

"Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari, dua tahun lebih belum kelar (renovasi rumah)," terang Inge Anugrah.

"Bu Inge juga sudah meminta kepada Pak Ari kalau misalnya dengan kedua anaknya masuk ke dalam rumah, boleh nggak datang bertemu? Pak Ari menyatakan bahwa tidak boleh masuk ke dalam rumah," sambung Petrus.

"Karena memulai dengan rumah baru, new memory," ulang Inge.

Sebelumnya, Inge Anugrah mengaku masih diperbolehkan masuk rumah untuk menyiapkan makanan anak-anak.

Namun, beberapa hari kemudian, Inge Anugrah dilarang Ari Wibowo untuk datang.

"Awal-awal boleh aku masih masuk rumah untuk masak sore-sore, jadi anak pulang sekolah masih ada makanan."

"Setelah beberapa hari berubah jadi nggak boleh masuk sama sekali," jelasnya.

Lebih lanjut, Petrus berharap Ari dapat meminjamkan satu apartemen untuk Inge.

"Syukur-syukur dari tiga apartemen, satu dipinjamkan juga nggak papa."