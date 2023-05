Chord Gitar Lagu Masa SMA - Angel 9 Band, Kunci Gitar dari C, Dilengkapi Liriknya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu yang dinyanyikan oleh Angel 9 Band, lengkap dengan liriknya.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Raissa Anggiani - Itu Aku: Ada yang Belum Bisa Terbiasa

Chord Gitar dan Lirik Lagu Masa SMA - Angel 9 Band:

C G Am Em F C Dm G 2x

C G

Tiga tahun telah kita bersama

Am Em

jalani kisah yang indah

F C

bersama t'lah di lalui semua

Dm G

suka duka t'lah kita rasa

.

C G

Bagiku kau teman terbaikku

Am Em

tempatku tuk berbagi luka

F C

walau kini kurasa aku resah

Dm G

kar'na kita akan berpisah

.

Reff:

C G

S'lamat tinggal teman-temanku

Am Em

kita berpisah untuk selamanya

F C

ingatlah pabila bertemu nanti

Dm G

mohon jangan lupakan aku

.

C G

S'lamat tinggal teman-temanku

Am Em

kita berpisah untuk selamanya

F C

tak mungkin lagi kita kan bersama

Dm G

mohon jangan lupakan aku

.

C G

Beribu hari t'lah kulewati

Am Em

beribu kisah t'lah kujalani

F C

namun takkan kutemukan lagi

Dm G

kenangan indah saat bersama

.

C G

Bagiku kau teman terbaikku

Am Em

tempatku tuk berbagi luka

F C

walau kini kurasa aku resah

Dm G

kar'na kita akan berpisah

.

Musik : C G Am Em F C Dm G 2x



Reff:

C G

S'lamat tinggal teman-temanku

Am Em

kita berpisah untuk selamanya

F C

ingatlah pabila bertemu nanti

Dm G

mohon jangan lupakan aku

.

C G

S'lamat tinggal teman-temanku

Am Em

kita berpisah untuk selamanya

F C

tak mungkin lagi kita kan bersama

Dm G

mohon jangan lupakan aku..

3x Reff



C G Am Em

Syalalala, syalalala

F C Dm G

hoo hooho hoho

.

Outro : C G Am Em F C Dm G

C

(Tribunnews.com)