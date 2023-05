Lirik Lagu dan Terjemahan Congratulations English Version oleh DAY6

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Congratulations (English Version) yang dipopulerkan oleh DAY6.

DAY6 adalah band pop rock asal Korea Selatan di bawah naungan JYP Entertainment.

Lirik Congratulations (English Version)

I don't even know how I can talk to you now

It's not you, the "you" who talks to me anymore

And, sure, I know that sometimes it gets hard

But even with all my love, what we had, you just gave it up

Thought we were meant to be

I thought that you belonged to me

I'll play the fool instead

Oh, but then I know that this is the end, oh-oh

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Die Young - Kesha: Young Punks, Taking Shots

Congratulations, glad you're doin' great (Oh)

Congratulations. How are you? Okay? (Oh)

How could it be so fine, can see it in your eyes

The same look that you gave me that kills me inside, oh

I don't even need to ask, yeah, I know you too damn well, yeah

I can see that smile and can tell that you did more than move on

I hate that you're happy, I hope that you can't sleep

Just knowing that I could be with somebody new

That I'd be just like you

So, hey, there's a couple things I should say to you

I promise I'd be good if I could, but yeah

I'm sorry I'm not sorry, I can't be happy for you, no

And, hey, that's great, must be nice to not feel anything

'Cause I'm feelin' the same way, okay, I don't give a (Ah-ah-ah-ah)

Congratulations, glad you're doin' great (Oh)

Congratulations. How are you? Okay? (Oh)

How could it be so fine, can see it in your eyes

The same look that you gave me that kills me inside, oh

I don't even need to ask, yeah, I know you too damn well, yeah

I can see that smile and can tell that you did more than move on

I hate that you're happy, I hope that you can't sleep

Just knowing that I could be with somebody new

Then I'd be just like you

Really, wow, girl, congratulations, you couldn't wait two months,

So impatient. Your SNS pages are now full of smiley faces

But I'm singin' this with DAY6 so I give you my best wishes

'Cause I am over you, we over-due, no problem sayin',

"How do you do?", "Oh, I been good"

My days have been so good to me, thankfully

Oh, you used to be muse to me, my best memory, truthfully

But, that's 'bout it. The end

Congratulations, so you win again (Oh)

Congratulations, you just took away (Oh) our memories so far

They're gone just like you are, now all I have is

Me and it's getting too hard, no

I saw it on your face, yeah, I knew you too damn well, yeah

I heard you laugh and knew that you did more than move on

I hate that you're happy, I hate that I can't sleep

Keep thinkin' 'bout how he now seems better off too

Just like I was with you

Baca juga: Lirik Romanji Lagu DAY6 - You were Beautiful: Yeppeosseo

Versi bahasa Indonesia

Bukan kamu, "kamu" yang berbicara denganku lagi

Dan, tentu, aku tahu terkadang itu menjadi sulit

Tapi bahkan dengan semua cintaku, apa yang kita miliki, kamu hanya menyerah

Kupikir kita memang ditakdirkan

Kupikir kau milikku

Aku akan bermain bodoh sebagai gantinya

Oh, tapi kemudian aku tahu ini adalah akhirnya, oh-oh

Selamat, senang kau melakukannya dengan baik (Oh)

Selamat. Apa kabarmu? Oke? (Oh)

Bagaimana bisa begitu baik, bisa melihatnya di matamu

Pandangan yang sama yang kau berikan padaku yang membunuhku di dalam, oh

Aku bahkan tidak perlu bertanya, ya, aku tahu kau sangat baik, ya

Aku bisa lihat senyum itu dan dapat mengatakan bahwa Anda melakukan lebih dari sekadar melanjutkan

Aku benci kamu bahagia, kuharap kamu tidak bisa tidur

Hanya mengetahui bahwa aku bisa bersama seseorang yang baru

Bahwa aku akan menjadi sepertimu

Jadi, hei, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu

Aku berjanji aku' Aku akan baik jika aku bisa, tapi ya

aku minta maaf aku tidak menyesal, aku tidak bisa bahagia untukmu, tidak

Dan, hei, bagus sekali, pasti menyenangkan untuk tidak merasakan apapun

Karena aku merasakannya dengan cara yang sama, oke, saya tidak memberikan (Ah-ah-ah-ah)

Selamat, senang Anda melakukannya dengan baik (Oh)

Selamat. Apa kabarmu? Oke? (Oh)

Bagaimana bisa begitu baik, bisa melihatnya di matamu

Tatapan yang sama yang kau berikan padaku yang membunuhku di dalam, oh

Aku bahkan tidak perlu bertanya, ya, aku tahu kau sangat baik,

Aku bisa melihat senyum itu dan tahu bahwa kamu melakukan lebih dari sekedar move on

Aku benci kamu bahagia, aku harap kamu tidak bisa tidur

Hanya dengan mengetahui bahwa aku bisa bersama seseorang yang baru

Maka aku akan menjadi seperti kamu

Sungguh, wow, gadis, selamat, kamu tidak bisa menunggu dua bulan,

Sangat tidak sabar. Halaman SNS Anda sekarang penuh dengan wajah smiley

Tapi saya menyanyikan ini dengan DAY6 jadi saya memberi Anda harapan terbaik saya

Karena saya atas Anda, kami terlambat, tidak masalah mengatakan,

"Bagaimana kabarmu?", "Oh, aku baik-baik saja"

Hari-hariku begitu baik bagiku, untungnya

Oh, kamu dulu menjadi inspirasi bagiku, kenangan terbaikku, sejujurnya

Tapi, itu saja. Akhir

Selamat, jadi kamu menang lagi (Oh)

Selamat, kamu baru saja mengambil (Oh) ingatan kita sejauh ini

Mereka pergi seperti kamu, sekarang yang aku miliki hanyalah

Aku dan itu menjadi terlalu sulit, tidak,

Aku melihatnya di wajahmu, ya, aku tahu kamu juga sangat baik , ya,

saya mendengar Anda tertawa dan tahu bahwa Anda melakukan lebih dari sekadar melanjutkan.

Saya benci Anda bahagia, saya benci karena saya tidak bisa

tidur

(Tribunnews.com)