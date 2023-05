Lirik Lagu dan Terjemahan OneRepublic - Runaway: Right Now Let's Just Runaway

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan RUNAWAY milik grup band OneRepublic yang baru dirilis pada 26 Mei 2023.

Lagu ini pertama kali dipremierkan pada 5 Maret 2023 lalu, pada konser live di Taiwan.

Simak lirik lagu dan terjemahan RUNAWAY milik OneRepublic dibawah ini:

Runaway

Pergi jauh

Right now let's just runaway

Sekarang juga ayo kita pergi jauh

All that talk is killing me

Semua percakapan itu membunuhku

One last shot, hold onto me

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

There's something I got to say to ya

Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu

There's somewhere we gotta go

Ada suatu tempat yang harus kita tuju

And now we're sinking in the sand, chasin' what we can

Dan kini kita tenggelam di pasir, mengejar apa yang bisa dikejar

Baby, it's not enough

Kasih, ini tak cukup

It's like we're stuck in the mezzanine

Seakan-akan kita terjebak di loteng

With twenty floors left to go (oh yeah)

Dengan masih ada dua puluh lantai lagi yang harus kita lalui

And now we're driving in the rain, trying to switch the lane

Dan kini kita berkendara dalam hujan, mencoba berganti jalur

But you already know

Tapi kau sudah tahu

So don't waste this time, yeah I don't move slow

Maka jangan buang waktu ini, yeah aku tak bergerak pelan-pelan

But one good shot and I'll let you know

Tapi satu upaya bagus dan aku akan memberitahumu

It's all I want, yeah

Inilah yang kumau, yeah

Can we just let go and

Bisakah kita lupakan dan

Runaway

Pergi jauh

Right now let's just runaway

Sekarang juga ayo kita pergi jauh

All that talk is killing me

Semua percakapan itu membunuhku

One last shot, hold onto me (oh)

Untuk terakhir kali, bercayalah padaku

Babe, I think we should runaway

Sayang, kurasa kita harus pergi jauh

I'm my own worst enemy

Musuh terburukku adalah diriku sendiri

Blue sky's only miles away

Langit biru hanya bermil-mil jauhnya

One last shot, hold onto me (oh)

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

There's something I got to say to you

Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu

I'm on that new energy (oh yeah)

Aku punya energi baru

Not on that easy as it goes, wait for miracles

Bukan pada kemudahan, menunggu keajaiban

No, what will be will be

Apa yang akan terjadi, terjadilah

No, so don't waste this time, yeah I don't move slow

Maka jangan buang waktu ini, yeah aku tak bergerak pelan-pelan

But one good shot and I'll let you know

Tapi dengan cara yang baik dan aku akan memberitahumu

It's all I want, yeah

Inilah yang kuinginkan

Can we just let go and

Bisakah kita lupakan dan

Runaway

Pergi jauh

Right now let's just runaway

Sekarang juga ayo kita pergi jauh

All that talk is killing me

Semua percakapan itu membunuhku

One last shot, hold onto me (oh)

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

Babe, I think we should runaway

Kasih, kurasa kita harus pergi jauh

I'm my own worst enemy

Musuh terburukku adalah diriku sendiri

Blue sky's only miles away

Langit biru hanya bermil-mil jauhnya

One last shot, hold onto me (oh)

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

(Oh yeah)

(Runaway)

(Pergi jauh)

One last shot, hold onto me (oh)

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

Runaway

Pergi jauh

Right now let's just runaway

Sekarang juga ayo kita pergi jauh

All that talk is killing me

Semua percakapan ini membunuhku

One last shot, hold onto me (oh)

Untuk terakhir kali, percayalah padaku

