Lirik dan Terjemahan Lagu I Ain't Worried - OneRepublic (OST Top Gun: Maverick)

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu I Ain't Worried yang dibawakan oleh OneRepublic.

Lagu I Ain't Worried - OneRepublic dirilis pada album Top Gun: Maverick pada tahun 2022 ini.

I Ain't Worried - OneRepublic ini merupakan Ost dari Film Top Gun: Maverick.

Hingga saat ini video dari Lagu I Ain't Worried - OneRepublic ini telah di tonton oleh 95 juta pengguna YouTube.

OneRepublic (kawaius.com)

Lirik dan Terjemahan Lagu I Ain't Worried - OneRepublic

I don't know what you've been told

(Aku tak tahu apa yang sudah kau dengar)

But time is running out, no need to take it slow

(Tapi waktu kian habis, jangan santai-santai)

I'm stepping to you toe-to-toe

(Aku melangkah padamu berhadap-hadapan)

I should be scared, honey, maybe so

(Aku harus takut, sayang, mungkin sangat)

But I ain't worried 'bout it right now (Right now)

(Tapi kini aku tak cemas)

Keeping dreams alive, 1999, heroes

(Terus hidupkan mimpi, 1999, para pahlawan)

I ain't worried 'bout it right now (Right now)

(Kini aku tak cemas)

Swimmin' in the floods, dancing on the clouds below

(Berenang di dalam banjir, berdansa di awan di bawah sana)

I ain't worried 'bout it

(Aku tak cemas)

I ain't worried 'bout it (Hey)

*Aku tak cemas)