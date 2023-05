Tangis Penyesalan Indra Bekti Cerai dari Aldilla Jelita, Kini Kerap Minta Maaf Pada Mantan Istri

Kolase Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi dan YouTube TRANS7 Official

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perceraiannya dengan Aldilla Jelita menyisakan rasa sesal di hari Indra Bekti.

Apalagi Indra Bekti dan Aldilla Jelita berumah tangga telah terjalin hingga 12 tahun dan dikaruniai dua orang anak.

Rasa penyesalan tersebut kerap diungkapkan Indra Bekti kepada Aldilla Jelita.

Tidak jarang jika Indra Bekti kerap meminta maaf pada mantan istrinya itu atas semua kesalahan yang telah diperbuat.

"Ya selalu ya (menyesal). Aku kalau teleponan sama dia, bun maafin ayah ya," kata Indra Bekti saat ditemui di Kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (31/5/2023).

Indra Bekti mengakui kesalahan yang kerap diperbuat pada Aldilla Jelita.

Selama ini permintaan maaf tersebut kerap dilontarkan pada Aldilla Jelita apabila Indra Bekti tengah dirundung penyesalan.

"Dari sikap aku, dari sifat juga yang mungkin bikin ini jadi belum berhasil untuk menyatukan kita. Itu sih yang aku minta selalu sama Allah untuk diberikan yang terbaik," ujar Indra Bekti.

Indra Bekti menyampaikan tentang kehidupannya setelah resmi bercerai dari Aldila Jelita pada Senin (17/4/2023). (Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi)

Inbek panggilan akrabnya ini bahkan kerap menangis berharap hubungan usai perceraian tersebut masih terjalin secara baik demi anak-anak mereka.

"Nangis, sendiri, ya kadang suka WhatsApp sama Dila juga supaya kita sama sama tetep terhubung. Kan dila sendiri ngurus anak, jadi aku tetap support," pungkasnya.

Belum Bisa Move On, Cinta Indra Bekti Hanya Pada Aldilla Jelita

Indra Bekti mengakui belum mau membuka hati untuk wanita lain usai bercerai dari Aldilla Jelita.

Saat ditanya alasannya, presenter berusia 45 tahun ini mengatakan dirinya belum bisa terlepas dari bayang-bayang Aldilla Jelita, wanita yang telah menemaninya selama 12 tahun.

Bahkan Indra Bekti tidak menutup keinginannya untuk bisa kembali rujuk dengan Aldilla Jelita demi kedua anaknya.

"iya hahahaha (belum bisa move on). Kalau mau rujuk, ya pasti demi anak-anak sih," kata Indra Bekti saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Indra Bekti mengaku cintanya kini masih mentok pada Aldilla Jelita. Hal itu yang menjadi salah satu alasan dirinya tidak mau untuk membuka hati pada wanita lain.

"Boleh dibilang sih seperti itu (cinta mentok di Aldilla Jelita), aku sama Dila udah.. ya selama 12 tahun ini kita udah up and down sama sama," ujar Indra Bekti.