Lirik Lagu dan Terjemahan Childhood - The Rose, Band Asal Korea Selatan

The Rose merupakan band asal Korea Selatan beranggotakan empat orang, yakni Kim Woo Sung, Lee Jae Hyeong, Dojoon, dan Hajoon. - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia Childhood - The Rose.

Childhood merupakan satu di antara lagu dalam album yang bertajuk Heal.

The Rose merupakan band asal Korea Selatan beranggotakan empat orang, yakni Kim Woo Sung, Lee Jae Hyeong, Dojoon, dan Hajoon.

Lirik Lagu Childhood - The Rose

Staying up late at night

Imagining all kinds of settings

Dreaming 'bout my life

Everything seemed so possible then

Now I don't even dream

Sick of feeling low again, mhm

Saying that I'm the one

Thinking the world revolved around me

Hoping for someone

To come and save me from this story

Now I don't even need

Sick of waiting on my dream

Don't forget when you're a child

Sigani heulleodo

Let it stay in your mind

Don't live your life like you have a thousand years

Ready for you to waste your time on regrets

Don't you ever

You will never

Itgo saljima

Ni meoritsoge itdeon kkumdeul

Deo ttaemutjima

Sesangi neoreul deoreopyeodo

Ppaeatgijima geu malgo sunsuhaetdeon dongsimeul

Don't forget when you're a child

Sigani heulleodo

Let it stay in your mind

Don't live your life like you have a thousand years

Ready for you to waste your time on regrets

Don't you ever

You will never, no

Should've never gave it up

Should've never said "I can't"

Judging me for who I am

Should've never listened, no

Should've followed my own dreams

It's better late than never, yeah, yeah

Don't (Don't) forget when you're a child (Forget when you're a child)

Sigani heulleodo

Let it stay in your mind

Don't live your life like you have a thousand years

Ready for you to waste your time on regrets

Don't you ever

You will never, no

Terjemahan Lirik Lagu Childhood - The Rose

Begadang sampai larut malam

Membayangkan semua jenis pengaturan

Bermimpi tentang hidupku

Semuanya tampak sangat mungkin saat itu

Sekarang aku bahkan tidak bermimpi

Muak merasa rendah lagi, mhm

Mengatakan bahwa akulah orangnya

Memikirkan dunia berputar di sekitarku

Berharap pada seseorang

Untuk datang dan menyelamatkanku dari cerita ini

Sekarang saya bahkan tidak perlu

Muak menunggu mimpiku

Jangan lupa waktu masih kecil

Sigani heulleodo

Biarkan itu tetap ada di pikiranmu

Jangan jalani hidupmu seperti kamu memiliki seribu tahun

Siap bagi Anda untuk membuang waktu Anda pada penyesalan

Jangan pernah

Kamu tidak akan pernah

Itgo saljima

Ni meoritsoge itdeon kkumdeul

Deo ttaemutjima

Sesangi neoreul deoreopyeodo

Ppaeatgijima geu malgo sunsuhaetdeon dongsimeul

Jangan lupa waktu masih kecil

Sigani heulleodo

Biarkan itu tetap ada di pikiranmu

Jangan jalani hidupmu seperti kamu memiliki seribu tahun

Siap bagi Anda untuk membuang waktu Anda pada penyesalan

Jangan pernah

Anda tidak akan pernah, tidak

Seharusnya tidak pernah menyerah

Seharusnya tidak pernah mengatakan "Aku tidak bisa"

Menilai saya untuk siapa saya

Seharusnya tidak pernah mendengarkan, tidak

Seharusnya mengikuti mimpiku sendiri

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya, ya

Jangan (Jangan) lupa ketika Anda masih kecil (Lupakan ketika Anda masih kecil)

Sigani heulleodo

Biarkan itu tetap ada di pikiranmu

Jangan jalani hidupmu seperti kamu memiliki seribu tahun

Siap bagi Anda untuk membuang waktu Anda pada penyesalan

Jangan pernah

Anda tidak akan pernah, tidak

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)