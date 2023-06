CLANG Festival Musik Indie Tiongkok Perdana Digelar di Singapura 17 Juni 2023

MIXER, kwintet beraliran pop-rock peraih penghargaan Band of the Year Melody Awards 2014 akan tampil di CLANG Festival Musik Indie Tiongkok, Singapura, 17 Juni 2023.

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - CLANG! Festival Musik Indie Tiongkok yang menghadirkan gaya eksentrik akan digelar perdana di Singapura 17 Juni 2023 mendatang.

Festival musik ini memadukan musik regional elektrik dari band indie Tiongkok, desain spasial kreatif dan beragam pilihan aktivitas.

CLANG! 克浪 dipersembahkan 24OWLS untuk merayakan keswadayaan hidup, hasrat dan ekspresi diri.

Menghadirkan musisi indie pop dan rock yang telah lama digemari di Singapura, para pegiat festival musik tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghadiri rangkaian acara yang dikemas dalam satu hari ini.

Karena event ini akan memanjakan mata serta telinga para penikmat musik melalui desain ruang estetik dan pengalaman audio yang sempurna.

Bukan hanya itu, pengalaman ini disajikan di tempat tidak biasa yang menjadi peninggalan ruang seni dan budaya yakni 'Pasir Panjang Power Station'.

Nantinya akan ada pertunjukan musik dari 9m88 dan Easy Weeds, gerakan tubuh dengan irama seru Iruka Porisu dan Wonfu, permainan musik hebat dari bintang pop-rock MIXER dan Sweet John hingga alunan musik yang menenangkan ala elektrofolksiness yang disajikan oleh Night Keepers.

Selain menikmati musik, di festival ini pengunjung dapat menikmati hari mereka dengan menjelajahi berbagai stand untuk mengekspresikan diri.

Mulai dari mampir ke toko buku, pangkas rambut di barbershop, membuat temporary tattoo hingga membaca peruntungan di card reading station.

Para pengunjung juga dapat berburu berbagai pilihan kuliner lokal maupun western khas festival yang akan siap memanjakan lidah para pecinta kuliner.

Terkait musisi yang akan tampil di festival ini, terdapat MIXER yang merupakan kwintet beraliran pop-rock peraih penghargaan Band of the Year Melody Awards 2014 dalam ajang bergengsi asal Taiwan untuk debut mereka Circus Movement.

Hits mereka yang paling digemari dalam berbagai festival di antaranya Wake Up, MEGAPORT dan Spring Scream yang berhasil membawa mereka mewakili Taiwan di Tokyo, Fukuoka dan Busan.

Selanjutnya ada Wonfu, band beraliran indie rock asal Taiwan yang dibentuk pada 1998 dan mendapatkan nominasi sebanyak lima kali sebagai Best Band of the Year oleh Golden Melody Awards yang setara dengan Grammy Award.

Tidak hanya di Asia, Wonfu juga mendapatkan responas antusias dari penggemar luar negeri.

Sejak 2011, Wonfu berulang kali memeriahkan panggung SXSW dan Summer Stage Festival di New York City, Amerika Serikat (AS).

Kemudian ada Sweet John yang mendapatkan nominasi Band of the Year tahun 2018 Golden Melody Awards.

Band rock asal Taiwan ini dikenal dengan gaya musik Bagatelle yang menggabungkan berbagai suara instrumen musik dengan elemen genre elektrik yang menghasilkan musik unik.

Banyak pula musisi Asia lainnya yang akan memeriahkan festival musik yang akan dihelat di Pasir Panjang Power Station, Singapura, pada 17 Juni 2023 ini.