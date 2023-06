Junior Roberts Beri Dukungan ke Rebecca Klopper soal Kasus Video Viral: Semoga Berjalan Lancar

TRIBUNNEWS.COM - Junior Roberts mengaku tidak mengetahui masalah apa pun perihal isu yang saat ini tengah dihadapi oleh Rebecca Klopper.

Rebecca Klopper, yang berperan sebagai lawan mainnya dalam serial Mozachiko, diketahui sedang terjerat kasus video viral yang diduga menyerupai dirinya.

Imbas dari masalah tersebut, Rebecca Klopper terlihat absen menghadiri peluncuran serial yang saat ini tengah ia perankan.

"Aku cuma bisa bantu doa aja, walaupun aku enggak tahu sebenarnya masalah ini gimana," ucap Junior Roberts dikutip dalam YouTube KH Infotainment, Sabtu (3/6/2023).

"Semoga semuanya berjalan dengan lancar."

Baca juga: Junior Roberts Tak Sulit Bangun Kemistri dengan Rebecca Klopper di Series Mozachiko

Junior Roberts mengakui bahwa ia belum sempat menanyakan kabar maupun tentang kasus yang sedang dihadapi oleh sahabatnya itu.

Selain itu, ia menyatakan jarang membaca terkait kabar yang sedang viral di media sosial.

"Aku udah lama nggak kontakan juga, belum sempat tanya-tanya ada apa."

Junior Roberts cerita soal kemistrinya dengan Rebecca Klopper di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023). (Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

"Ya karena aku tipikal orang yang kalau ada apa-apa aku gak pernah pengin tahu soal apa-apa sih."

"Aku aktif sosial media juga jarang ya jadi emang ya sudah just be my self," sambung Junior.

Untuk diketahui, Rebecca Klopper untuk ke sekian kalinya absen dalam perilisan karya terbarunya sejak tersandung masalah video viral.

Kali ini ia tak muncul ketika series Mozachiko dirilis, padahal ia salah satu pemain utama di series tersebut.

Pernah Digosipkan Selingkuh dengan Rebecca Klopper, Junior Roberts Beri Klarifikasi

Junior Roberts pernah dikabarkan selingkuh dengan Rebecca Klopper ketika syuting series 'Mozachiko'.