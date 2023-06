Ari Wibowo Ungkap Kesediaan Rujuk dengan Inge Anugrah: Toh Dia Ibu dari Anak-anakku

TRIBUNNEWS.COM - Ari Wibowo membuka peluang rujuk untuk sang istri, Inge Anugrah.

Di tengah prahara perceraiannya, Ari Wibowo menyinggung kesediaannya untuk rujuk dengan Inge Anugrah.

Hal itu disampaikan Ari Wibowo ketika menjadi bintang tamu di YouTube Feni Rose.

Baca juga: Inge Anugrah Bingung Cari Hunian pasca-Cerai dari Ari Wibowo, Pengacara: Masa Bekas Istri Ngekos?

Bagi Ari, jika suatu hari nanti, dirinya tak menemukan wanita yang lebih menghargainya dibanding Inge, maka ia bersedia rujuk.

"Aku bilang sama anak-anak, kalau nanti Mami menyesal dan dia mau balik lagi. Dan aku juga tidak ketemu orang lain yang bisa lebih appreciate, mensyukuri apa yang bisa aku berikan. Ya, kita mau balik lagi juga nggak masalah," ujar Ari, dikutip dari YouTube Feni Rose Official, Minggu (4/6/2023).

Bagi ayah dua orang putra itu, Inge tetaplah ibu dari anak-anaknya.

"Toh dia adalah ibu dari anak-anak aku," imbuhnya.

Untuk saat ini, Ari ingin Inge bebas dahulu.

"Aku bilang sama anak-anak, mungkin memang Mami membutuhkan ini. Biarkan dia bebas dulu. Karena aku lihat, agar dia bisa lebih menghargai," tandasnya.

Inge Kecewa Dilarang Masuk Rumah

Inge Anugrah tak kuasa menahan kekecewaannya setelah dilarang Ari Wibowo untuk menginjakkan kaki di rumah yang pernah mereka tinggali bersama selama 17 tahun pernikahan.

Dalam pengakuannya, Inge Anugrah menyebut Ari Wibowo mulai melarangnya ke rumah setelah kediaman mereka direnovasi.

Menurut Inge, Ari berdalih rumahnya yang direnovasi harus memiliki memori baru.

Baca juga: Ari Wibowo Janji Tak Larang Inge Anugrah Bertemu Anak, Pengakuan sang Istri Bongkar Fakta Sebaliknya

"Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, aku kan katanya nggak usah masuk supaya new memories and new house," papar Inge, dikutip dari YouTube Was Was, Kamis (1/6/2023).