Album Solo Jungkook BTS Dikabarkan Rilis 14 Juli, Pihak Big Hit Beri Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Member BTS, Jeon Jungkook bakal segera debut untuk album solonya.

Mengutip laman KBIzoom, album solo Jungkook BTS dijadwalkan rilis pada 14 Juli 2023.

Pihak agensi Big Hit Entertainment beri tanggapan soal rencana perilisan album solo Jungkook BTS.

“Kami akan membuat pengumuman setelah jadwal rilis album solo Jungkook telah dikonfirmasi,” kata pihak Big Hit, Senin (5/6/2023).

Dikabarkan saat ini Jungkook BTS tengah sibuk mempersiapkan album solonya.

Menyoroti aktivitas global Jungkook BTS sebagai artis solo, album tersebut diprediksi akan berisi lagu-lagu berbahasa Inggris.

Baca juga: Jungkook BTS Dapat Ancaman Pembunuhan, ARMY Minta Pihak Agensi Beri Perlindungan

Sebagai informasi, Jungkook BTS telah banyak memamerkan lagu-lagu solo sepanjang kariernya.

Di antaranya ada Still With You dan My Time yang diunggah melalui SoundCloud.

Ia juga telah merilis lagu Stay Alive sebagai original soundtrack Webtoon 7FATES: CHAKHO, dan Dreamers, lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar.

Deretan lagu-lagu tersebut menjadi bukti Jungkook BTS dalam menunjukkan kemampuannya sebagai penyanyi solo.

Album ini diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari penggemar Jungkook BTS secara global.

Antisipasi tinggi untuk album solo, yang hanya diisi dengan suara Jungkook, untuk menunjukkan pesona seperti apa yang akan dia bawa.

Secara khusus, prestasi individu Jungkook BTS memang sangat menarik.

Album solo Jungkook BTS dijadwalkan rilis pada 14 Juli 2023.

Jungkook BTS telah mencetak rekor baru di antara artis solo K-pop di platform streaming musik terbesar di dunia, Spotify.