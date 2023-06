Lirik dan Terjemahan Lagu Faded - Alan Walker: Where Are You Now, Were You Only Imaginary

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Faded dalam artikel ini.

Faded merupakan lagu dari Alan Walker.

Video musik lagu Faded dirilis pada 4 Desember 2015 di kanal YouTube Alan Walker.

Lirik dan Terjemahan Lagu Faded - Alan Walker:

You were the shadow to my light

Kau adalah bayangan dari cahayaku

Did you feel us?

Apa kau rasakan kami?

Another star

Bintang yang lain

You fade away

Kau memudar jauh

Afraid our aim is out of sight

Takut akan tujuan kita yang jauh dari pandangan

Wanna see us

Ingin melihat kita

Alight

Turun

Where are you now

Dimana kau sekarang

Where are you now

Dimana kau sekarang

Where are you now

Dimana kau sekarang