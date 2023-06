Sukses di Java Jazz Festival 2023, Dreikids Harap Bisa Berkarya Lewat Album Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pemenang MLD Jazz Project season 3, Dreikids berharap bisa meluncurkan album terbaru mereka dalam waktu dekat.

Album Baru tersebut menjadi pembuktian Dreikids bisa terus berkarya di industri musik Tanah Air.

Mereka terdiri dari Windy Hariyadi pada vokal, Hansen Arief pada drum, Hezky Joe pada gitar, M. Rizky pada bass, Yosua pada piano dan Erick Giri pada Wind & Brass Section.

Hal itu dikatakan oleh para personel ketika usai mengisi acara BNI Java Jazz 2023.

"Targetnya kami punya album," kata Yosua sang pianis, dalam acafa BNI Java Jazz Festival 2023.

Keinginan tersebut pun telah ada dari masing-masing personel untuk merilis album lewat single per single.

"Kalau untuk album, mungkin kami akan merilis singel-singel dulu, baru nantinya jadi album," kata M. Rizki pada bass.

Tidak hanya itu, MLD Jazz Project Season 3 ini ikut tampil dan memeriahkan panggung MLDSPOT bersama para pemenang dari musim sebelumnya.

Yang sangat ditunggu-tunggun ketika para juara MLD Jazz Project berhasil memberikan penampilan apik lewat kolaborasi bersama Yovie Widianto, Mario Ginanjar dan Teddy Adhitya.

Pada BNI Java Jazz Festival 2023 kemarin MLDSPOT pun memberikan suguhan dua panggung yang diisi oleh musisi-musisi lokal maupun internasional. Panggung tersebut adalah MLDSPOT Hall dan MLDSPOT Stage Bus Jazztour.

Adapun lineup untuk MLDSPOT Hall di BNI Java Jazz Festival 2023 dihuni Kaleb J, Kenny Gabriel The Playground Live Session with Special Appearances; Bas Boi, Faye Rissa Kota, dan Eross Tjokro, Rinni Wulandari, GAIDAA, Cakra Khan Sings Soul, MLD Jazz Project with Yovie Widianto, Mario Ginanjar, danTeddy Adhitya, Lalahuta, Matt Johnson, Trisum, Christian Kuria, Andien, dan Tortured Soul.

Sementara lineup MLDSPOT Stage Bus disi Dreikids, Perunggu, GANGGA, OKAAY, Und Bodevan, Fabio Asher, Dere, Juicy Luicy, MLD Jazz Project Season 4, Dikta Wicaksono, Sisitipsi, dan Fiersa Besari.