Lirik dan Terjemahan Lagu Lilith - Halsey feat Suga BTS yang Jadi OST Game Diablo IV

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Lilith dari Halsey dan Suga BTS sebagai original sountrack game Diablo IV dalam artikel ini.

Penyanyi Internasional Halsey berkolaborasi dengan Suga BTS dalam membawakan original sountrack (OST) game Diablo IV yang berjudul Lilith.

Video musik Lilith yang dinyanyikan Halsey dan Suga BTS rilis di YouTube pada Senin (5/6/2023).

Saat ini lagi Lilith meduduki deretan trending musik YouTube Indonesia di urutan ke-10, Kamis (8/6/2023).

Hingga berita ini diturunkan Lilith telah ditonton lebih dari 4,7 juta kali di YouTube Halsey.

Mengutip Sonora, Lilith sebenarnya dimuat dalam album If I Can't Have Love, I Want Power milik Halsey yang dirilis pada tahun 2021.

Cuplikan video musik Lilith, lagu kolaborasi Halsey dengan Suga BTS.

Lagu tersebut sempat dibawakan oleh Halsey di 'The Game Awards 2022'.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Lilith dari Halsey dan Suga BTS.

Intro :

The more that you have, the more that they take

Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang mereka ambil

Verse 1:

Well, I'm perfection when it comes to indiscretion

Yah, saya sempurna dalam hal perselingkuhan

Might fuck around and just succumb to my aggression

Mungkin main-main dan menyerah pada saya agresi

I taste blood and it’s turned to an obsession, baby, I'm confessin', yeah

Saya merasakan darah dan itu berubah menjadi obsesi, sayang, aku mengaku, ya

You got me thinkin' that I was too mean

Anda membuat saya berpikir bahwa saya terlalu jahat

Well, everything that I say, I believe

Yah, semua yang saya katakan, saya percaya