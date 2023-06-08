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Lirik dan Terjemahan Lagu Loneliness - Putri Ariani: Make Me So Down in a Loneliness
Simak lirik dan terjemahan lagu Loneliness yang dinyanyikan oleh Putri Ariani dan telah dirilis pada Mei 2023.
Penulis:
Katarina Retri Yudita
Editor:
bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Loneliness yang dinyanyikan oleh Putri Ariani.
Lagu Loneliness ini dirilis pada Mei 2023.
Diketahui, lagu Loneliness mengisahkan tentang kekecewaan yang dialami seorang perempuan karena dikhianati oleh kekasihnya saat sedang sayang-sayangnya.
Official musik video lagu Loneliness telah dirilis pada 5 Mei 2023 di YouTube Putri Ariani.
Sebagai informasi, official musik video lagu Loneliness telah ditonton lebih dari 234 ribu kali hingga Kamis (8/6/2023).
Lagu Loneliness ini merupakan lagu yang dibawakan oleh Putri Ariani dalam audisi America's Got Talent hingga berhasil mendapat golden buzzer dari Simon Cowell.
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Lirik Lagu Loneliness - Putri Ariani:
I remember when we still one
Your laugh, your voice, and your bright eyes
We're together in this love
Promise we'll forever
And now you left me alone
Cause you find someone better
You're in that way with her
And one think I know
You break my heart, break my hope
Make me so down in a loneliness
You left me when I deep
Thought you are my best scene
Being my prince, but I was wrong
Baby, you change a pink into the blue
And what does it mean all the things that we have written
The great conversation and a beautiful future
Perfect definition of sadly flower
You break my heart, break my hope
Make me so down in a loneliness
You left me when I deep
Thought you are my best scene
Being my prince, but I was wrong
Oh baby, you change a pink into the blue
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
You break my heart, break my hope
Make me so down in a loneliness
You left me, you left me when I'm in love
Thought you are my best scene
Being my prince, (i was wrong) but I was wrong (i was wrong)
I was wrong (I was wrong)
I was wrong (I was wrong)
I was wrong (I was wrong)
Why do I fall in you?