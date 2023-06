Lirik Lagu dan Terjemahan Slowmotion - TREASURE: Naneun Wonhae Deep Talk

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Slowmotion yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, TREASURE.

Lagu Slowmotion dirilis pada 11 Januari 2021.

Hanya dalam dua hari setelah dirilis lagu Slowmotion telah diputar lebih dari 296 ribu kali dan masuk pada trending Musik YouTube Indonesia.

Simak lirik lagu Slowmotion milik TREASURE lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Sorry Seems to Be the Hardest Word - Blue ft Elton John

Lirik

Neurin useum

Deo neurin georeumeuro

Geotja du son kkok japgo

Kkeuchi boiji anke

Neurin gureum

Hangsang neul ireoke

We go slow motion

Slow motion

Maeumui junbireul hae

Saenggangnal ttaemada gidohae

Gal giri meonikka urin

Kkeuchi eopseo boinikka juri

Naneun wonhae deep talk

Gipeojija uri deo

Apeul hyanghae big jump

Igeo bwa nareul mideo

Deo cheoncheonhi deo cheon cheoncheonhi deo

We gon' make it

We gon' reach at

Da malhaji mothaedo

Urin seoroui himeul algo isseo

Sarangseureoun neoui

Neurin useum

Deo neurin georeumeuro

Geotja du son kkok japgo

Kkeuchi boiji anke

Neurin gureum

Hangsang neul ireoke

We go slow motion

Slow motion

Neoreul saenggakae haru jongil

I'm addicted to your love for real

Nuga mwora haedo

Naman mideojwo babe

Uri dulmanui song

Naege gidaedo dwae

Yeah we are butterfly

Hamkke jeo haneul neomeo

Bitbaraen kkumsogeuro

Together uju meolli

All day gaja long day

Mideo nae yeope gidae

Na eodi an ga geokjeong ma my maker