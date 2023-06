Aldi Taher Doakan Kaesang Pangarep jadi Presiden hingga Berharap Erina Gudono Segera Dapat Momongan

TRIBUNNEWS.COM - Aldi Taher mendoakan agar Kaesang Pangarep menjadi presiden tahun 2024.

Tak hanya itu, Aldi Taher juga mendoakan agar Erina Gudono segera dikaruniai momongan.

Dikutip dari YouTube alditaher tv, Jumat (9/6/2023), Aldi Taher mengatakan bahwa dirinya menjadi salah satu penggemar Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Aldi Taher pun juga menyampaikan harapannya agar Kaesang Pangarep menjadi presiden.

"Brother Kaesang, Erina Gudono presiden, saya ngefans sama kalian," terang Aldi Taher yang kemudian disambut dengan tepuk tangan Erina Gudono.

Lebih lanjut, Aldi Taher pun menyanyi spontan dengan nada yang ia ciptakan sendiri.

Dalam lagu ciptaannya tersebut, Aldi Taher mendoakan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono segera diberi momongan.

"Kaesang sayang Erina Gudono, Erina Guono sayang Kaesang."

"Aldi Taher doakan segera dapet momongan, biar ngalahin keluarga Atta Halilintar," tutur Aldi yang membuat Kaesang hanya tertawa.

Tak sampai di situ, Aldi Taher kembali menyanyikan lagu spontannya dengan lirik yang lain.

Namun, lagu kali ini dinyanyikan dengan nada lagu Fix You milik Coldplay.

Melalui lirik spontannya, Aldi Taher kembali mendoakan Kaesang Pangarep menjadi presiden.

"Everybody, I love you Kaesang, Brother, I love you."

"I love you Kaesang, insya Allah presiden," ucapnya.