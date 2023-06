Ibu Putri Ariani Ungkap Perjuangannya Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Karier sang Anak

TRIBUNNEWS.COM - Ibunda Putri Ariani, Reni Alfianty mengaku rela meninggalkan pekerjaannya demi karier sang anak.

Diketahui, Putri Ariani kini tengah menjadi sorotan publik setelah berhasil meraih golden buzzer dalam audisi America's Got Talent.

Suara Putri Ariani berhasil memukau para juri, termasuk Simon Cowell yang menekan tombol golden buzzer untuknya.

Tentu, di balik kesuksesan Putri Ariani, terdapat peran orang tua yang setia mendampinginya.

Dikutip dari YouTube TRANS7 OFFICIAL yang tayang pada 30 Agustus 2022 lalu, Reni Alfianty mengaku keluarga selalu mendukung apapun yang diinginkan Putri Ariani.

Bahkan, Reni Alfianty rela meninggalkan pekerjaannya demi karier Putri Ariani.

"Kita tuh sayang sama Putri, apapun yang Putri mau, kita support selalu, kita selalu ada buat Putri."

"Putri pengen ini, kita anterin, sampai saya ninggalin semua kerjaan saya yang di Riau, saya kan dari Riau, saya pindah ke sini cuma buat Putri," terang Reni Alfianty.

Lebih lanjut, Putri Ariani juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang ibu.

"Put, kamu selama ini kan yang support mama."

"Mama nih salah satu peran yang penting banget dalam hidup Putri."

"Mumpung ada mama di sini, apa yang mau Putri sampaikan?" tanya Raffi Ahmad sebagai host.

"I love and thanks for loving me, thanks for always being here for me."

"Terima kasih udah selalu ada, terima kasih, I love you," ungkap Putri.