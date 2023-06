Putri Ariani Ungkap Perasaannya Diminta Langsung oleh Simon Cowell Nyanyi Lagi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain golden buzzer yang didapatkan Putri Ariani, hal yang menarik perhatian warganet Indonesia adalah aksi Simon Cowell.

Salah satu juri America's Got Talent 2023 itu datang langsung menghampiri Putri Ariani untuk request lagu.

Kala itu Simon meminta pada Putri untuk membawakan lagu 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' milik Elton John.

Saat pulang ke Indonesia dan bertemu awak media, Putri menjelaskan perasaannya ketika diminta langsung untuk bernyanyi lagi.

"Rasanya senang banget," ungkap Putri Ariani ditemui di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

"Ya karena ternyata Simon mau dengerin Putri nyanyi lagi," bebernya.

Meski tampil di depan ribuan penonton dari negara lain, Putri Ariani berhasil menaklukan panggung tersebut.

Ia mengaku hanya sedikit merasa gugup kala itu dan lebih banyak merasa antusias untuk menampilkan bakatnya.

"Ya dikit (gugup) lebih banyak antusiasnya," ucap Putri.

Momen Putri Ariani mendapat golden buzzer di America's Got Talent viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir ini.