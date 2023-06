Rossa Menangis Duet Bareng Putri Ariani di Panggung Indonesia's Got Talent 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada pemandangan mengharukan ketika Putri Ariani pulang ke Indonesia pasca tampil di America's Got Talent.

Momen itu terjadi ketika Putri Ariani berduet dengan Rossa di panggung Indonesia's Got Talent 2023 di tengah-tengah jumpa pers.

Rossa mengajak Putri berduet usai membawakan lagu 'Mimpi' dan 'Loneliness' menggunakan grand piano.

Di atas panggung, Rossa mengenang momen ketika pertama kali bertemu dengan Putri beberapa tahun lalu.

"Aku pertamaketemu Putri pas aku konser di tahun 2018 atau 2019 aku lupa, aku dikasih tahu ada anak kecil usia 13 tahun mau ketemu akau ngefans sama aku, akhirnya aku konser di Jogja ketemu sama Putri yaa," ucap Rossa di panggung Indonesia's Got Talent, MNC Tower Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

"Di situ aku nyanyi terus tahu kak, aku tahu semua lagunya," ujarnya.

Keduanya kemudian berduet dalam lagu 'Takkan Berpaling Darimu' sembari Putri memainkan piano.

Di akhir penampilan Rossa dan Putri saling berpelukan, terlihat Rossa tak kuasa menahan air matanya saat memeluk Putri.

Sekadar informasi, Putri Ariani tampil di America's Got Talent membawa modal pengalaman di Indonesia's Got Talent tahun 2014 silam.

Di Amerika, Putri tampil dengan percaya diri membawakan lagu originalnya yakni 'Loneliness'.

Penampilannya menarik perhatian Simon Cowell sehingga memintanya membawakan lagu kedua.

Kemudian lagu 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' milik Elton John pun mengantarkan Putri mendapatkan golden buzzer.

Simon Cowell sendiri lah yang menekan golden buzzer, sebelum momen golden buzzer seluruh juri America's Got Talent dibuat terkejut ketika tahu lagu pertama adalah ciptaannya.

Mendapat golden buzzer, secara otomatis membuat penyanyi asal Indonesia ini lolos audisi America's Got Talent musim ke 18 ini dan langsung melaju ke tahap selanjutnya.