Chord Gitar dan Lirik Lagu Biar Menjadi Kenangan - Raisa, Ahmad Dhani: Aku dan Kamu Takkan Tahu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Biar Menjadi Kenangan yang dinyanyikan oleh Raisa dan Ahmad Dhani.

Lagu Biar Menjadi Kenangan sebelumnya dinyanyikan oleh Reza Artamevia dan Masaki Ueda pada tahun 2000.

Video lirik Biar Menjadi Kenangan dari Raisa dan Ahmad Dhani dirilis pada 8 Juni 2023 di kanal YouTube raisa6690.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Biar Menjadi Kenangan - Raisa, Ahmad Dhani:

Intro: C Fm C Bb-G#

C Fm C Bb-G#

C F

tetes airmata ku tak tertahan lagi

Em Dm C

menanti kepastian tentang kita

G F

kau masih juga bersamanya

Em Dm C

masih mencintainya

C F

maafkanlah sayangku atas keadaan

Em Dm C

kamu tak pernah jadi kekasihku

G F

wajahnya selalu terbayang

Em Dm C

saat kau di sisiku

*)

F E/G#

aku dan kamu takkan tahu

Am D/F#G Em F

mengapa kita tak berpisah

F G

walau kita takkan pernah satu

Reff:

C Em

biarlah aku

Fm Bb

menyimpan bayangmu

C Em

dan biarkanlah semua

Fm D# Bb/D

menjadi kenangan

D# -Fm Gm G#

yang terlukis di dalam hatiku

Am Bb

meskipun perih

Bm Cm -Bb -Am-G# G

namun tetap s'lalu ada di sini

Int. C Bb-G#

haa

C F

ku beri segalanya semampunya aku

Em Dm C

meski cinta harus terbagi dua

G F

ohhh mungkin kamu tak pernah tahu

Em -Dm C

betapa sakitnya aku

*)

F E/G#

aku dan kamu takkan tahu

Am D/F#G Em F

mengapa kita tak berpisah

F G

walau kita takkan pernah satu

Reff:

C Em

biarlah aku

Fm Bb

menyimpan bayangmu

C Em

dan biarkanlah semua

Fm D# Bb/D

menjadi kenangan

D# -Fm Gm G#

yang terlukis di dalam hatiku

Am Bb

meskipun perih

Bm Cm -Bb -Am-G# G

namun tetap s'lalu ada di sini

Int. C F Em Dm C

G F

ohhh mungkin kamu tak pernah tahu

Em -Dm C

betapa sakitnya aku

*)

F E/G#

aku dan kamu takkan tahu

Am D/F#G Em F

mengapa kita tak berpisah

F G

walau kita takkan pernah satu

Reff:

C Em

biarlah aku

Fm Bb

menyimpan bayangmu

C Em

dan biarkanlah semua

Fm D# Bb/D

menjadi kenangan

D# -Fm Gm G#

yang terlukis di dalam hatiku

Am Bb

meskipun perih

Bm Cm -Bb -Am-G# G

namun tetap s'lalu ada di sini

C Em

biarlah aku

Fm Bb

menyimpan bayangmu

C Em

dan biarkanlah semua

Fm D# Bb/D

menjadi kenangan

D# -Fm Gm G#

yang terlukis di dalam hatiku

Am Bb

meskipun perih

Bm Cm -Bb -Am-G# G

namun tetap s'lalu ada di sini

Outro: C Fm C Bb-G#

C Fm C Bb-G#

