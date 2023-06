Inge Anugrah Terharu Terima Pekerjaan sebagai Direktur dari Richard Lee: Aku Yakin Mampu

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah tak kuasa menahan perasaan harunya mendapatkan pekerjaan sebagai direktur marketing salah satu perusahaan milik dr Richard Lee.

Tanpa pikir panjang, Inge Anugrah langsung menerima tawaran dr Richard Lee itu.

Istri Ari Wibowo itu yakin mampu mengemban pekerjaan yang diamanahkan padanya itu.

"Aku terharu banget. Pasti bisa, aku pasti mampu, aku yakin aku mampu,' ucap Inge, dikutip dari YouTube SCTV, Minggu (11/6/2023).

Dia pun berjanji akan mengusahakan yang terbaik demi pekerjaannya.

"Aku pasti usaha yang terbaik yang aku bisa," tambahnya.

Inge tak henti mengucapkan terima kasih kepada pria yang sempat berkonflik dengan Kartika Putri itu.

"Aku seneng, puji Tuhan banget bisa dapet pekerjaan kayak gini, terima kasih banget, Dokter, thank you so much," imbuhnya.

Alasan Richard Lee Beri Inge Pekerjaan

Sempat mengundang Inge di podcastnya, Richard Lee pun turun tangan membantu istri Ari Wibowo itu.

Tak main-main, Richard Lee menawarkan posisi direktur marketing pada Inge.

"Marketing di salah satu perusahaan saya, PT Athena Group Industri."

"Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru-baru ini saya launching, itu perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman."

"Saya menawarkan posisi sebagai Direktur Marketing PT Athena Group Industri untuk Inge," ujar Richard Lee, dikutip dari YouTube SCTV, Minggu (11/6/2023).