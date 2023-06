Chord Gitar dan Lirik Lagu Mardua Holong - Omega Trio, Kunci Gitar dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Mardua Holong yang dinyanyikan oleh grup musik Omega Trio.

Lagu Mardua Holong dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Chord Gitar Mardua Holong - Omega Trio:

Intro :C G F G

C G C

Denggan do nia ito hita na mamukkah padan

C G

denggan ma nia molo tung ikkon sirang

Am Em G C

unang pola be hita mardongan dongan hasian

Am Em G

holan na mambahen hacitni roha i

C G C

Arian nang borngin sai busisaon rohakhi

C G

bohado ujungni pargaulanta hasian?

Am Em G C

Sai hurippu do ito setiaho salelengon

Am Em G

hape naung mardua holong dipudikhi.

Reff:

C F

Tarsongon bunga naung malos diladang i

G C

songonima rohakhi nunga malala

C F G C

dang hurippu songoni dibahenho holong hi gabe meam-meammu

C G

Sae ma ito, sae ma sude,

F G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

C G F G C

marisuang ari dohot tikki i holan alani cinta palsu mi

