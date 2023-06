Lirik dan Terjemahan Lagu All I Ask - Adele: If This Is My Last Night With You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu All I Ask yang dipopulerkan oleh Adele.

Lagu All I Ask masuk dalam album 25 (2015) yang dirilis pada 20 November 2015.

Adele merupakan penyanyi dan penulis lagu yang berkebangsaan Inggris.

Dalam lagu All I Ask menceritakan tentang sepasang kekasih yang masih saling mencintai namun tak bisa bersama lagi.

Lirik dan Terjemahan Lagu All I Ask - Adele:

[Verse 1]

I will leave my heart at the door

Akan ku tinggalkan hatiku di pintu

I won't say a word

Aku tidak ingin berkata-kata

They've all been said before, you know

Semua sudah diucapkan, kau tahu itu

So why don't we just play pretend

Lalu mengapa kita tidak berpura-pura saja

Like we're not scared of what is coming next

Bagai kita tidak takut dengan apa yang akan datang nanti

Or scared of having nothing left?

Atau takut tidak ada lagi yang tersisa?

[Pre-Chorus]

Look, don't get me wrong

Lihat, jangan menyalahkan aku

I know there is no tomorrow

Aku tahu tidak ada hari esok

All I ask is

Semua yang aku minta adalah

[Chorus]

If this is my last night with you

Jika ini adalah malam terakhirku denganmu

Hold me like I'm more than just a friend

Peluklah aku bagai aku lebih dari seorang teman

Give me a memory I can use

Beri aku kenangan yang bisa aku gunakan

Take me by the hand while we do

Raihlah diriku saat kita bersama

What lovers do

Apa yang dilakukan oleh pecinta

It matters how this ends

Semua berarti dengan caranya berakhir

'Cause what if I never love again?

Bagaimana jika aku tidak pernah mencinta lagi?

[Verse 2]

I don't need your honesty

Aku tidak butuh ramah tamahmu

It's already in your eyes

Semua sudah ada dalam matamu

And I'm sure my eyes, they speak for me

Dan aku yakin mataku, mereka bicara untuk ku

No one knows me like you do

Tidak ada seorangpun yang kenal aku seperti dirimu kenal aku

And since you're the only one that mattered

Sejak hanya dirimu satu-satu nya yang berarti

Tell me, who do I run to?

Katakan, siapa yang harus aku tuju?



[Pre-Chorus]

Look, don't get me wrong

Awas, jangan biarkan aku salah

I know there is no tomorrow

Aku tahu tidak ada hari esok

All I ask is

Semua yang aku pinta adalah

[Chorus]

If this is my last night with you

Jika ini adalah malam terakhirku bersama

Hold me like I'm more than just a friend

Peluklah aku seperti aku lebih dari seorang teman

Give me a memory I can use

Beri aku kenangan yang bisa aku gunakan

Take me by the hand while we do

Bawalah diriku saat kita melakukannya

What lovers do

Apa yang dilakukan pecinta

It matters how this ends

Semua berarti saat semua sudah usai

'Cause what if I never love again?

Karena, bagaimana jika aku tidak mencinta lagi?



[Bridge]

Let this be our lesson in love

Jadikan ini pelajaran kita dalam cinta

Let this be the way we remember us

Jadikan ini cara mengingat kita

I don't want to be cruel or vicious

Aku tidak ingin menjadi kejam dan berbahaya

And I ain't asking for forgiveness

Dan aku tidak akan meminta ampunan

All I ask is

Semua yang aku minta adalah



[Chorus]

If this is my last night with you

Jika ini adalah malam terakhirku dengan mu

Hold me like I'm more than just a friend

Peluklah aku lebih dari seorang teman

Give me a memory I can use

Beri aku kenangan yang bisa aku gunakan

Take me by the hand while we do

Bawa aku saat kita melakukannya

What lovers do

Apa yang dilakukan oleh pecinta

It matters how this ends

Perlu kita tahu bagaimana ini berakhir

'Cause what if I never love again?

Karena, bagaimana jika aku tidak mencinta lagi?

