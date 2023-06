Lirik Lagu dan Terjemahan No One - Alicia Keys: I Know People Will Try

Inilah lirik lagu dan terjemahan No One yang dinyanyikan oleh Alicia Keys.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan No One yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Alicia Keys.

Lagu No One dirilis pada tahun 2007 dan telah ditonton sebanyak 54 juta kali di YouTube.

Pada tahun 2008 lalu lagu milik Alicia Keys yang berjudul No One berhasil masuk dalam nominasi Best Female Video dalam ajang MTV Video Music Awards Japan.

Simak lirik lagu dan terjemahan No One yang dinyanyikan oleh Alicia Keys lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I just want you close

Aku hanya inginkan kau dekat

Where you can stay forever

Dimana kau bisa tinggal selamanya

You could be sure

Kau bisa yakin

That it will only get better

Bahwa ini kan membaik

You and me together

Kau dan aku bersama

Through the days and nights

Siang dan malam

I don't worry 'cause

Aku tak kuatir karena

Everything's gonna be alright

Segalanya kan baik-baik saja

People keep talking

Orang-orang terus bicara

They could say what they like

Mereka boleh berkata semau mereka