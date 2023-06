One Ok Rock Tambah Jadwal Konser di Jakarta Jadi 2 Hari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup Musik One Ok Rock resmi menambah jadwal manggungnya di Jakarta menjadi dua hari.

Hal itu melihat dari antusias penggemarnya di Indonesia setelah penjualan tiket pertamanya habis terjual.

Taka, Toru, Ryota dan Tomoya ini resmi menambah jadwal konser yakni pada 29 dan 30 September 2023 mendatang di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

“2ND SHOW ADDED FOR JAKARTA! Thank you, Jakarta, for all the support!! We have added a 2nd show in Jakarta on September 30th, 2023,” tulis One Ok Rock, dikutip Tribunnews.com, Senin (12/6/2023).

Penjualan tiket konser kedua One Ok Rock di Jakarta akan dibuka pada 12 Juli 2023 pukul 10.00 WIB melalui web resmi www.oorinjakarta2023.com.

Sebelum berlabuh ke Indonesia One Ok Rock akan melangsungkan konser mereka di Taipe pada 16-17 September dan Manila 26 September.

Kemudian di Indonesia pada 29 September dan dilanjutkan ke Hongkong, Bangkok hingga Singapura.

Diketahui para personel One Ok Rock, Taka, Toru, Ryota, dan Tomoya ini dibentuk di Tokyo, Jepang pada 2005 silam.

Awalnya band One Ok Rock memiliki dua gitaris yakni Toru dan Alexander Onizawa atau Alex. Namun Alex memilih untuk mengundurkan diri pada 2009 silam.