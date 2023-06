Cara War Ticket ONE OK ROCK Sabtu, Pukul 10.00 WIB Hanya di oorinjakarta.com, Ikuti 10 Tips Ini

Berikut cara lengkap war ticket konser ONE OK ROCK bertajuk 'Luxury Disease Asia Tour 2023' yang dibuka besok, Sabtu (10/6/2023) pagi.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara lengkap war ticket konser ONE OK ROCK bertajuk 'Luxury Disease Asia Tour 2023' yang dibuka besok, Sabtu (10/6/2023) pagi.

Band asal Jepang ini kembali menyapa penggemarnya di Asia setelah melakoni tur Eropa, Amerika, dan tur nasional di Jepang dalam dua tahun belakangan.

Akhir tahun ini ONE OK ROCK dijadwalkan menyambangi Taiwan, Filipina, Indonesia, Hong Kong, Thailand, dan Singapura.

Di Indonesia, ONE OK ROCK akan menggelar konsernya di Beach City International Stadium kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara pada 29 September 2023.

Pihak promotor AEG Present, PK Entertainment, dan Soundrhytm telah merilis kategori dan informasi penjualan tiket konser ONE OK ROCK.

Namun harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 15 persen dan biaya administrasi platform 5 persen.

Jenis tiket

Festival A (free standing) Rp 2.700.000 termasuk pajak dan biaya admin menjadi Rp 3.240.000

Festival B (free standing) Rp 2.450.000 termasuk pajak dan biaya admin menjadi Rp 2.940.000

Category 1 A, B, C (numbered seating) Rp 2.250.000 termasuk pajak dan biaya admin menjadi Rp 2.700.000

Category 2 (numbered seating) Rp 1.450.000 termasuk pajak dan biaya admin menjadi Rp 1.740.000

Category 3 A, B (numbered seating) Rp 1.200.000 termasuk pajak dan biaya admin menjadi Rp 1.440.000

Benefit pemegang tiket no refund

Pemegang tiket konser ONE OK ROCK 2020 yang tidak dikembalikan alias no refund akan mendapatkan benefit pada konser ONE OK ROCK 2023.