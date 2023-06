TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wonderwall yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

Oasis merupakan band bergenre pop yang berasal dari Inggris.

Lagu Wonderwall masuk dalam album (What's The Story) Morning Glory yang dirilis pada 30 Oktober 1995.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Wonderwall - Oasis:

Today is gonna be the day

Hari ini akan menjadi harinya

That they're gonna throw it back to you

Saat mereka 'kan melemparkannya kembali padamu

By now you should've somehow

Sekarang kau harusnya sudah

Realized what you gotta do

Menyadari apa yang harus kau lakukan

I don't believe that anybody

Aku tak percaya ada orang lain yang

Feels the way I do about you now

Merasakan seperti yang kurasa terhadapmu saat ini

Backbeat, the word was on the street

Alunan irama, sudah tersebar luas

That the fire in your heart is out

Bara di hatimu telah padam

I'm sure you've heard it all before

Aku yakin kau t'lah mendengarnya

But you never really had a doubt

Tapi kau tak pernah benar-benar ragu

I don't believe that anybody

Aku tak percaya bahwa ada orang lain yang

Feels the way I do about you now

Merasakan seperti yang kurasa terhadapmu saat ini

And all the roads we have to walk are winding

Dan semua jalan yang harus kita lalui memang berliku

And all the lights that lead us there are blinding

Dan semua lampu yang memandu kita ke sana memang membutakan

There are many things that I would like to say to you

Banyak hal yang ingin kukatakan padamu

But I don't know how

Tapi aku tak tahu caranya

Because maybe

Karena mungkin

You're gonna be the one that saves me

Kau 'kan menjadi penyelamatku

And after all

Dan bagaimanapun

You're my wonderwall

Kau adalah orang yang selalu kupikirkan

I said maybe

Kubilang mungkin

You're gonna be the one that saves me

Kau 'kan jadi penyelamatku

You're gonna be the one that saves me

Kau 'kan jadi penyelamatku

You're gonna be the one that saves me

Kau 'kan jadi penyelamatku

