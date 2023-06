Lirik dan Terjemahan Lagu Waiting for Love - Avicii: I'll be Waiting for Love

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Waiting for Love yang dinyanyikan oleh Avicii.

Lagu Waiting for Love ini dirilis pada 2015 dan merupakan single dalam album studio Stories.

Diketahui, lagu Waiting for Love menceritakan tentang seseorang yang sempat berputus asa menunggu dan mencoba untuk menemukan sosok yang dicintai lagi.

Lagu Waiting for Love ini juga dirilis di YouTube Avicii pada 26 Juni 2015.

Lirik dan Terjemahan Lagu Waiting for Love - Avicii:

[Verse 1]

Where there's a will, there's a way, kind of beautiful

Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, sungguh indahnya

And every night has its day, so magical

Dan setiap malam pasti memiliki siang, begitu ajaib

And if there's love in this life, there's no obstacle

Dan jika ada cinta dalam hidup ini, maka tak ada rintangan

That can't be defeated

Yang tak bisa ditaklukkan

For every tyrant, a tear for the vulnerable

Kepada setiap penguasa yang menindas yang tak berdaya

In every lost soul, the bones of a miracle

Di setiap serpihan yang hilang, ada banyak keajaiban

For every dreamer, a dream, we're unstoppable

Kepada setiap pemimpi, mimpi tak bisa dihentikan

With something to believe in

Dengan sesuatu yang diyakini

[Chorus]

Monday left me broken

Senin membuatku sakit hati

Tuesday, I was through with hoping

Selasa, aku sudah muak dengan berharap

Wednesday, my empty arms were open

Rabu, tangan hampaku perlahan terbuka

Thursday, waiting for love, waiting for love

Kamis, menanti cinta, menanti cinta

Thank the stars it's Friday

Terima kasih Tuhan, hari ini sudah hari Jumat

I'm burning like a fire gone wild on Saturday

Aku bersemangat layaknya api membara di hari Sabtu

Guess I won't be coming to church on Sunday

Sepertinya aku takkan datang ke gereja di hari Minggu

I'll be waiting for love, waiting for love to come around

Aku akan menunggu cinta, menunggu cinta datang menghampiri

[Verse 2]

We are one of a kind, irreplaceable

Kita salah satu orang unik, tak tergantikan

How did I get so blind and so cynical?

Bagaimana bisa aku menjadi sangat buta dan begitu sinis?

If there's love in this life, we're unstoppable

Jika ada cinta dalam hidup ini, kita tak dapat dihentikan

No, we can't be defeated

Tidak, kita tak bisa ditaklukkan

[Chorus]

Monday left me broken

Senin membuatku sakit hati

Tuesday, I was through with hoping

Selasa, aku sudah muak dengan berharap

Wednesday, my empty arms were open

Rabu, tangan hampaku terbuka

Thursday, waiting for love, waiting for love

Kamis, menanti cinta, menanti cinta

Thank the stars it's Friday

Terima kasih Tuhan, hari ini sudah hari Jumat

I'm burning like a fire gone wild on Saturday

Aku bersemangat layaknya api membara di hari Sabtu

Guess I won't be coming to church on Sunday

Sepertinya aku takkan datang ke gereja di hari Minggu

I'll be waiting for love, waiting for love to come around

Aku akan menunggu cinta, menunggu cinta datang menghampiri

