Kim Woo Bin dan Suzy Bakal Main Drama Bareng dari Penulis The Glory

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Kim Woo Bin dan Suzy direncanakan bakal membintangi drama terbaru.

Tak kaleng-kaleng, keduanya bakal main dalam drama yang naskahnya ditulis oleh Kim Eun Sook.

Kim Eun Sook sendiri adalah penulis dari drama The Glory, yang dibintangi Song Hye Kyo dan meraih rating bagus.

Dilansir dari Soompi, Rabu (14/6/2023) perusahaan produksi Hwa&Dam Pictures mengumumkan bahwa Kim Woo Bin dan Suzy akan membintangi drama berjudul All Your Wishes Will Come True.

All Your Wishes Come True adalah drama fantasi romansa komedi.

Drama ini mengisahkan tentang jin yang terperangkap di dalam lampu dan seorang wanita membantunya melarikan diri dari penjara.

Kim Woo Bin akan berperan sebagai jin, sementara Suzy berperan sebagai Ga Young, manusia yang tidak memiliki emosi.

Drama ini tentu akan menarik dinantikan mengingat Kim Woo Bin dan Suzy adalah aktor papan atas di Korea Selatan.

Apalagi penulisnya, Kim Eun Sook, yang juga merupakan penulis dadi Goblin, Mister Sunshine, dan Heirs.