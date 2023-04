Song Hye Kyo Ucap Terima Kasih Pada Para Penggemar The Glory

Song Hye Kyo Buat Ucapan Terima Kasih ke Penonton The Glory Lewat Tulisan Tangan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Sukses bintangi drama The Glory, Song Hye Kyo ungkap rasa terima kasihnya ke penggemar yang sudah menyaksikannya.

Melalui instagram story, ungkapan rasa terima kasih tersebut ia tulis melalui tulisan tangan.

Baca juga: Profil Han So Hee, Pemeran Mo Eun dalam Drama Korea The Price of Confession, Lawan Main Song Hye Kyo

"Waktu yang saya habiskan dengan 'The Glory' adalah suatu kehormatan bagi saya," tulis Song Hye Kyo, dikutip Tribunnews, Selasa (4/4/2023).

"Terima kasih telah mencintai Moon Dong Eun dan 'The Glory'!! Sungguh-sungguh! Maret 2023, dari Moon Dong Eun," lanjutnya.

Drama The Glory ditulis oleh Kim Eun Sook, bercerita tentang mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang bersumpah akan membalas dendam pada para pengganggu setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak perundungnya.

Baca juga: Profil Song Hye Kyo, Pemeran Moon Dong Eun yang Siap Lancarkan Aksi Balas Dendam di The Glory Part 2

Song Hye Kyo berperan sebagai protagonis pendendam, Moon Dong Eun, sementara Lee Do Hyun berperan sebagai pemeran utama pria, Joo Yeo Jeong.

The Glory terbagi menjadi dua bagian. Bagian kedua dirilis pada 10 Maret lalu dan berhasil mencapai No. 1 di tangga global Netflix.

Song Hye Kyo dalam Drama The Glory. (Ist)

Setelah ini, Song Hye Kyo direncanakan akan membintangi drama The Price of Confession bersama Han So Hee.

Pada Maret lalu, dua aktris ini membuat heboh warganet dengan mengunggah foto bersama.

Sebagaimana diketahui, para penggemar sudah sangat menantikan Song Hye Kyo dan Han So Hee satu projek.

Sebab keduanya memiliki visual dan kualitas akting yang dinilai mirip, hanya saja beda generasi.