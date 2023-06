Lisa Srijawati Ajak Anak Keliling Dunia Sambil Bikin Konten

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjadi orang tua tunggal, tak membuat selebgram sekaligus pebisnis Lisa Srijawati terpuruk.

Ia menjadikan kedekatannya dengan sang buah hati, Eowyn Savoya untuk berkonten bersama.

Kontennya adalah jalan-jalan ke beberapa negara di berbagai belahan dunia. Hal itu jadi momen yang merekatkan hubungan mereka berdua.

"Kita kebetulan suka sama semua, doyan makan, doyan jalan-jalan, cara bicara dan berpakaian sama. Bahkan aktivitas pun sukanya hal hal yang sama, jadi bener-bener aku membesarkan anak copy paste dari aku," tutur Lisa Srijawati kepada awak media, Rabu (14/6/2023).

"Nggak mudah tapi juga nggak sulit (jadi single parents) so far sampai saat ini aku selalu belajar terus sebagai orang tua, bagaimana bisa membesarkan anak as a mother and father at the same time," terangnya.

Lisa menuturkan bahwa ia sudah keliling beberapa benua bersama buah hatinya, dan impiannya bisa ke Amerika Serikat serta Afrika.

"Benua Asia sudah hampir semua, Benua Eropa sudah hampir senua juga, Benua Australia juga sudah," ungkap Lisa.

"Ya yang belum US dan Afrika. Pengen juga ke Afrika Barat katanya bagus," sambungnya.

Bagi Lisa meski hanya seorang diri membesarkan buah hatinya, ia tak ingin menjadikan anak sebagai beban.

Oleh karenanya ia juga melibatkan putrinya itu dalam beberapa lini bisnis agak mendapat bantuan untuk mengelolanya.