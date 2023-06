Chord Gitar dan Lirik Lagu Rasakno - Guyon Waton: Ora Ngrumangsani

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord dan lirik lagu Rasakno dari Guyon Waton.

Band asal Yogyakarta, Guyon Waton kembali merilis lagu baru berjudul Rasakno di seluruh platform streaming musik, termasuk YouTube.

Lagu Rasakno dari Guyon Waton ini baru dirilis pada Sabtu, 10 Juli 2023 dan telah menempati posisi ke 7 trending untuk musik di YouTube

Intro :

C Am F G

C G

Verse 1 :

C G/B Am

sak kedepe moto aku iso lali

F G

marang sliramu sing tau nglarani

C G/B Am

sak jembare roso sabarku ning ati

F G

wis ra bakal iso nompo kowe bali

Interlude : F G C G

Verse 2 :

C G/B Am

salahmu mbiyen kowe ngliyo ati

F G

ngilangke roso percoyo ati iki

C G/B Am

nganti tekan tibo wayahe wis ganti

F G

kowe getun ninggal njaluk bali

Reff :

F G

ora ngrumangsani

Em Am

aku sing paling setio

Dm G

aku sing paling gemati

C

nanging kowe milih wong liyo

F G Em Am

aku ora peduli saiki kowe dilarani

Dm G F

kowe disio-sio mbasan ngerti aku

G C

sing selalu ono

Interlude (2x) :

F G Em Am

Dm G C

Back to Verse 2

Back to Reff 2x

Outro :

G A D Bm

mbasan ngerti aku sing selalu ono

G A D

saiki aku wis ora ono

(Tribunnews.com)