Chord Nenekku Pahlawanku - Wali: Aku Tak Menangisimu, Ku Masih Bisa Tertawa

Setiap tahun, Wali band rutin merilis karya terbaru mereka. Ilustrasi chord gitar Nenekku Pahlawanku - Wali band yang mudah dimainkan dari kunci Am dengan lirik jujur aku mengaku ku sakit hati padamu.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Nenekku Pahlawanku dari Wali.

Chord Nenekku Pahlawanku - Wali

[Intro] Am Em F G Am

E

Am Dm

jujur aku mengaku..

G Am

ku sakit hati padamu..

A Dm

mengapa kau lukai aku..

E Am

mengapa putuskan diriku..

Am Dm

untung ada nenekku..

G Am

nenek bilang kepadaku..

A Dm

bahwa bila gugur satu..

E Am

akan tumbuh sepuluh ribu..

[Reff]

Am Em

aku tak menangisimu hu hu hu..

F C E

ku masih bisa tertawa ha ha ha..

Am Em

walau kau telah lukai aku

F G

nenek bilang kuat kuat..

Am Em

tuk apa menangisimu hu hu hu..

F C E

lebih baik ku tertawa ha ha ha..

Am Em

walau kau pergi jauh dariku

F G

nenek bilang kuat kuat..

[Musik] Am Em F G Am

Am Dm

mau tahu rasanya..

G Am

sakit hati itu apa..

A Dm

pernahkah kau disengat lebah..

E Am

itu lebih pedih katanya..

Am Dm

oh nenekku pahlawanku..

G Am

pantang mundur nasehatiku..

A Dm

bahwa bila gugur satu..

E Am

akan tumbuh sepuluh ribu..huu..

[Reff]

Am Em

aku tak menangisimu hu hu hu..

F C E

ku masih bisa tertawa ha ha ha..

Am Em

walau kau telah lukai aku

F G

nenek bilang kuat kuat..

Am Em

tuk apa menangisimu hu hu hu..

F C E

lebih baik ku tertawa ha ha ha..

Am Em

walau kau pergi jauh dariku

F G

nenek bilang kuat kuat..

[Musik] Am Em F C E

Am Em F G

[Female]

Am Em

jangan kau menangisiku hu hu hu..

F C E

lebih baik kau tertawa ha ha ha..

Am Em

aku tak pergi jauh darimu

F G

nenekku bilang salah faham..

Am Em

tuk apa menangisiku hu hu hu..

F C E

lebih baik kau tertawa ha ha ha..

Am Em

aku tak pergi jauh darimu

F G

nenekku bilang salah faham..

[Reff]

Am Em

aku tak menangisimu hu hu hu..

F C E

ku masih bisa tertawa ha ha ha..

Am Em

walau kau telah lukai aku

F G

nenek bilang kuat kuat..

Am Em

tuk apa menangisimu hu hu hu..

F C E

lebih baik ku tertawa ha ha ha..

Am Em

walau kau pergi jauh dariku

F G

nenek bilang kuat kuat..

[Outro] Am

(Tribunnews.com)