Lee Jong Suk Bakal Fan Meeting di Jakarta, Simak Harga Tiketnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Lee Jong Suk bakal menggelar fan meeting di Jakarta.

Fan meeting bertajuk Dear. My With akan diselenggarakan 15 Juli 2023, pukul 18.00 WIB di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

"Dear. With, get ready and mark your calendars for the following details. Lee Jong Suk 2023 Fanmeeting Tour Dear. My With in Jakarta, 15 July 2023 (Sat) 6PM, Tennis Indoor Senayan," tulis Instagram @applewood_official selaku promotor, Kamis (15/6/2023).

Tiket fan meeting tersebut terbagi menjadi empat kategori.

Adapun harga termahal yaitu VIP dibanderol Rp 2,8 juta dan termurah kategori Rp 1,5 juta.

VIP: Rp 2.8 juta

Yellow: Rp 2.5 juta

Green: Rp 2 juta

Blue: Rp 1,5 juta

Semua kategori penonton duduk, tidak ada yang berdiri.

Harga tiket sudah termasuk pajak, tetapi belum termasuk biaya pemrosesan dan pembayaran.

Dijadwalkan, tiket akan dijual pada 21 Juni 2023 dimulai pukul 20.00 WIB melalui situs www.ljsjakarta2023.com.