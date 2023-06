Lirik dan Terjemahan Lagu Facebook Friends - NIKI: But For Now, We'll Stay Facebook Friends

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Facebook Friends yang dipopulerkan oleh NIKI.

NIKI telah merilis lagu 'Facebook Friends' pada 12 Agustus 2022.

Lagu 'Facebook Friends' terdapat pada album NIKI yang bertajuk 'Nicole'.

Berikut Lirik Lagu Facebook Friends yang Dinyanyikan oleh NIKI:

Wonder what's in the cards for us

Maybe it's just to keep our distance

And stay friends on Facebook (Facebook)

Or maybe I'll get to know you again and

Tell a sentence from a single look

I don't know what you've been up to these days

Probably involves a lot of vinyl and seeking status

I can't spare the bitter malice

Not while you're forgetting me

(Not while you're forgetting me)

But in the rare case that I do cross your mind

I hope you know, you always cross mine

And I can honestly tell you

I've been doing fine, but

I've done better, mm

I've been better

I've been better, uh

I wish we met now

Oh, I wish you met this me

I'm pretty sure I know what peace means now

But as always, I was late

And as always you couldn't wait, mm

Well, anyway

In the rare case that I do cross your mind

You better know, you always cross mine

And I can honestly tell you

That I've really been trying

To go and find better, mm

But there's no one better

There's no one better

Some days are easier than others

And most nights, I don't feel like a half

And it doesn't hurt as much to think of your lips on another

But I miss hearing you laugh

So maybe once more, we'll cross paths

Or maybe we won't

Either way, I'll keep you in this song

And I don't know, maybe it doesn't have to be so wrong

To try again

But for now

We'll stay Facebook friends

Ooh, whoa

Terjemahan Lagu Facebook Friends yang Dinyanyikan oleh NIKI:

Bertanya-tanya apa yang ada di kartu untuk kita

Mungkin itu hanya untuk menjaga jarak

Dan tetap berteman di Facebook (Facebook)

Atau mungkin aku akan mengenalmu lagi dan

Katakan kalimat dari satu pandangan

Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan hari ini

Mungkin melibatkan banyak vinil dan mencari status

Aku tidak bisa mengampuni kebencian pahit

Tidak saat kau melupakanku

(Tidak saat kau melupakanku)

Tetapi dalam kasus yang jarang terjadi, terlintas dalam pikiranmu

Aku harap kamu tahu, kamu selalu melewatiku

Dan aku bisa jujur ​​memberi tahu kamu

Aku baik-baik saja, tapi

Aku telah melakukan lebih baik, mm

Aku sudah lebih baik

Aku sudah lebih baik, eh

Aku berharap kita bertemu sekarang

Oh, kuharap kau bertemu denganku ini

Aku cukup yakin aku tahu apa artinya kedamaian sekarang

Tapi seperti biasa, aku terlambat

Dan seperti biasa kamu tidak bisa menunggu, mm

Baiklah

Dalam kasus langka yang aku temui terlintas dalam pikiranmu

Kamu lebih baik tahu, kamu selalu melewatiku

Dan aku bisa jujur ​​memberi tahumu

Bahwa aku benar-benar telah mencoba

Untuk pergi dan menemukan yang lebih baik, mm

Tapi tidak ada yang lebih baik

Tidak ada yang lebih baik

Beberapa hari lebih mudah daripada yang lain

Dan hampir setiap malam, aku tidak merasa seperti setengah

Dan tidak ada salahnya untuk memikirkan kamu pada yang lain

Tapi aku rindu mendengarmu tertawa

Jadi mungkin sekali lagi, kita akan berpapasan

Atau mungkin tidak

Sementara itu, aku akan membuat kamu dalam lagu ini

Dan aku tidak tahu, mungkin itu tidak harus salah

Untuk mencoba kembali

Tapi untuk saat ini

Kami akan tetap berteman di Facebook

Ooh, wah

