Lirik Lagu dan Terjemahan Come Back Home - Sofia Carson: I'm Drowning in Your Eyes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Come Back Home yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Sofia Carson.

Lagu Come Back Home milik Sofia Carson dirilis pertama kali dalam versi piano pada 3 Agustus 2022.

Film 'Purple Hearts' yang dirilis pada 29 Juli 2022 lalu diketahui menggunakan lagu Come Back Home untuk salah satu soundtracknya.

Hanya membutuhkan waktu 2 hari sejak dirilis di YouTube Sofia Carson, lagu Come Back Home telah ditonton sebanyak 1 juta kali.

Simak lirik lagu Come Back Home lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Lirik

We're drowning in our eyes

Don't know what we'll find

I'm not sure, should we fly or fight this?

We're terrified

Pretending now that we don't care

The tension climbs across the air

I'm more than scared

I'm drowning in your eyes