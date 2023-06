Lirik Lagu dan Terjemahan Drown - Bring Me The Horizon: Who Will Fix Me Now, Dive In When I’m Down

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Drown yang dipopulerkan oleh grup band Bring Me The Horizon (BMTH).

Lagu Drown dirilis oleh Bring Me The Horizon pada tahun 2014.

Lagu ini mengartikan tentang seseorang yang punya depresi atau orang yang sedang sedih hingga takut akan pikirannya sendiri.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Drown - Bring Me The Horizon:

What doesn’t kill you makes you wish you were dead

Yang tidak membunuhmu membuatmu berharap mati

Got a hole in my soul, growing deeper and deeper

Ada lubang di jiwaku, tumbuh kian lama kian dalam

And I can’t take one more moment of this silence

Dan aku tak tahan lagi dengan keheningan ini

The loneliness is haunting me

Kesendirian menghantuiku

And the weight of the world’s getting harder to hold up

Dan beban dunia semakin sulit untuk dipikul

It comes in waves, I close my eyes

Muncul dalam gelombang, ku menutup mata

Hold my breath and let it bury me

Menahan napasku dan kubiarkan itu menguburku

I’m not okay, and it’s not alright

Aku tidak baik-baik saja, dan itu tidak baik

Won’t you drag the lake and bring me home again?

Maukah kau menyeret danau dan membawaku pulang lagi?

Who will fix me now? Dive in when I’m down?

Siapa yang akan menyembuhkanku kini? Menyelam saat aku terpuruk?

Save me from myself, don’t let me drown

Menyelamatkanku dari diriku sendiri, jangan biarkan aku tenggelam

Who will make me fight? Drag me out alive?

Siapa yang akan membuatku berjuang? Menyeretku keluar hidup-hidup?

Save me from myself, don’t let me drown

Menyelamatkanku dari diriku sendiri, jangan biarkan aku tenggelam

What doesn’t destroy you, leaves you broken instead

Yang tidak merusakmu, membuatmu hancur

Got a hole in my soul growing deeper and deeper

Ada lubang di jiwaku yang kian lama kian dalam

And I can’t take one more moment of this silence

Dan aku tak tahan lagi dengan keheningan ini

The loneliness is haunting me

Kesendirian menghantuiku

And the weight of the world’s getting harder to hold up

Dan beban dunia semakin sulit untuk dipikul

It comes in waves, I close my eyes

Muncul dalam gelombang, ku menutup mata

Hold my breath and let it bury me

Menahan napasku dan kubiarkan itu menguburku

I’m not okay, and it’s not alright

Aku tidak baik-baik saja, dan itu tidak baik

Won’t you drag the lake and bring me home again?

Maukah kau menyeret danau dan membawaku pulang lagi?

Who will fix me now? Dive in when I’m down?

Siapa yang akan menyembuhkanku kini? Menyelam saat aku terpuruk?

Save me from myself, don’t let me drown

Menyelamatkanku dari diriku sendiri, jangan biarkan aku tenggelam

Who will make me fight? Drag me out alive?

Siapa yang akan membuatku berjuang? Menyeretku keluar hidup-hidup?

Save me from myself, don’t let me drown

Menyelamatkanku dari diriku sendiri, jangan biarkan aku tenggelam

‘Cause you know that I can’t do this on my own

Karena kau tahu ku tak bisa lakukan ini sendiri

(Woah oh oh oh)

‘Cause you know that I can’t do this on my own

Karena kau tahu ku tak bisa lakukan ini sendiri

(Woah oh oh oh)

‘Cause you know that I can’t do this on my own

Karena kau tahu ku tak bisa lakukan ini sendiri

(Woah oh oh oh)

(‘Cause you know that I can’t do this on my own)

(Karena kau tahu ku tak bisa lakukan ini sendiri)

Who will fix me now?

Siapa yang akan menyembuhkanku kini?

Who will fix me now?

Siapa yang akan menyembuhkanku kini?

Who will fix me now? Dive in when I’m down?

Siapa yang akan menyembuhkanku kini? Menyelam saat aku terpuruk?

Save me from myself, don’t let me drown

Menyelamatkanku dari diriku sendiri, jangan biarkan aku tenggelam

(Tribunnews.com)