Lirik Lagu Why Mister Messi Why Milik Aldi Taher yang Diunggah Akun Instagram Resmi FIFA World Cup

Aldi Taher saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).| Tembang Why Mister Messi Why tersebut diciptakan Aldi Taher sebagai ungkapan kesedihan karena Lionel Messi dikabarkan tak ikut ke Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu Why Mister Messi Why dari Aldi Taher dalam artikel ini.

Belum lama ini media sosial Instagram dihebohkan dengan kemunculan lagu berjudul Why Mister Messi Why dari Aldi Taher.

Lagu Why Mister Messi Why dari Aldi Taher tersebut tiba-tiba diunggah oleh akun Instagram resmi FIFA World Cup, Rabu (14/6/2023).

Tembang Why Mister Messi Why tersebut diciptakan Aldi Taher sebagai ungkapan kesedihan karena pesepakbola asal Argentina, Lionel Messi dikabarkan tak ikut ke Indonesia melawan Timnas.

Sebagai informasi, Timnas Argentina dijadwalkan bertanding melawan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (19/6/2023).

Lagu Why Mister Messi Why dari Aldi Taher tersebut tiba-tiba diunggah oleh akun Instagram resmi FIFA World Cup, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Tiket Konser Dijual Rp100 Juta, Ludes dalam Satu Menit, Aldi Taher: Lebih Mahal dari Coldplay

Berikut ini lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu Why Mister Messi Why-Aldi Taher:

Why You Don’t Come to Indonesia, Mr Messi?

Mengapa Anda Tidak Datang ke Indonesia, Tuan Messi?

Why you don’t come to Indonesia, Mr Messi?

Mengapa Anda tidak datang ke Indonesia, Tuan Messi?

Why? Please come to Indonesia, Man!

Mengapa? Silahkan datang ke Indonesia, Bung!

We're waiting for you, Bro!

Kami menunggumu, Bro!

We love you.

Kami mencintai kamu.

Why you don’t come to Indonesia?

Mengapa Anda tidak datang ke Indonesia?

Why you don’t come to Indonesia?

Mengapa Anda tidak datang ke Indonesia?

Why you don’t come, oh Mr Messi

Mengapa Anda tidak datang, oh Tuan Messi

Why you not come to Indonesia

Mengapa Anda tidak datang ke Indonesia

Why you not come to Indonesia

Mengapa Anda tidak datang ke Indonesia

Why you not come, we waiting for you

Mengapa Anda tidak datang, kami menunggu untukmu

Why you not come to Indonesia

Mengapa Anda tidak datang ke Indonesia

Why you not come, we waiting for you

Mengapa? Silahkan datang ke Indonesia, Bung!

(Tribunnews.com/Dipta)