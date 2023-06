Raffi Ahmad Kembali Bertemu Siwon Choi, Netizen Sebut Wajahnya Bak Rafathar di Masa Depan

TRIBUNNEWS.COM - Raffi ahmad dan Nagita Slavina kembali berjumpa dengan Siwon Suju atau Siwon Choi. Warganet kembali membandingkan wajah sang artis korea dan Rafathar.

Raffi ahmad dan Nagita Slavina diketahui sempat bertandang ke Korea Selatan.

Baca juga: Saat Siwon Super Junior Racik Masakan Tradisional, Sapa Penggemarnya di Indonesia :Nama Saya Cendol

Ya, keduanya ternyata diundang di suatu acara dan berhasil mendapatkan penghargaan.

Tak cukup sampai di situ, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga berkesempatan menemui member dari boygroup Super Junior.

Siwon Choi sendiri diketahui sempat beberapa kali bertandang ke Indonesia.

Bahkan berkunjung dan membuat konten bersama Raffi Ahmad di Andara.

Dan meski terpisah jarak jauh, Siwon Choi rupanya masih mengingat betul Raffi dan Nagita.

Bahkan menyempatkan diri bersua dengan keduanya yang jauh-jauh datang ke Korea Selatan.

Meski Siwon Choi tengah dalam jadwal yang super sibuk.

"We Love You 'Mas Agung' @siwonchoi He is So kind.

Meskipun dia lagi sibuk banget, dia sempetin nemuin kita lagi makan di restoran cuman sekedar 5 menit dan dia kembali kerja lagi.

Superrrrr Kind. Terimakasih @siwonchoi semoga rezeki Mas Agung tambah berkah," tulis akun @raffinagita1717 pada postingannya Jumat (16/6/2023).

Tak cukup sampai di situ, terbaru Raffi juga membagikan video singkat saat bertemu dengan Siwon Choi bareng Nagita Slavina.

Dan ya, Siwon Choi tampak ikut menyapa saat kamera yang dipegang Raffi diarahkan ke ketiganya.