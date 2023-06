Chord Gitar dan Lirik Lagu Pemain Cinta - Ada Band: Tak Habis Pikir Ku Jadinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Pemain Cinta yang dipopulerkan oleh grup band Indonesia, ADA Band.

Lagu Pemain Cinta dapat dimainkan dari kunci gitar Em.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pemain Cinta

[intro] Em Bm C Am Bm C D 2x

Em Bm C

Tak habis pikir ku jadinya

Am Bm C D

Kau bisa membuatku cinta padamu

Em Bm C

Meskipun tlah berulang kali

Am Bm C

Kau begitu asyik mendua

Em Bm C

Sudah cukup saja

Am Bm C D

sikapi kegilaanmu

Em Bm C

Sebelum sukmaku

Am Bm C B

kau cabik dan perih

[chorus]

Em Bm C G

Wahai dirimu pemain cinta

C G B

Penikmat nafsu dunia

Em Bm C G

Walau dirimu begitu indah

C G B

Maaf kau tak pantas bagiku

[intro] Em Bm C Am Bm C D

Em Bm C

Direlung kalbu yang terdalam

Am Bm C D

Getaran asmara masih tersisa

Em Bm C

Memang dalam bermain cinta

Am Bm C

Kadang kau terlihat sempurna

Em Bm C

Eloknya parasmu

Am Bm C D

rabunkan mata batinku

Em Bm C

Ku harus berpaling

Am Bm C B

meski kau memohon

[Bridge]

C G

Apa yang kau dambakan

Am Em D

Dalam duniamu yang sungguh palsu

C G

Terpikirkah olehmu

Am B

Untuk dapatkan cinta yang sejati

[interlude] Em Bm C G C G B 2x

(Tribunnews.com)