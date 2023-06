Lirik dan Terjemahan Lagu Lover Boy - Phum Viphurit: Darling, I Got My Trust Issues

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu Lover Boy yang dipopulerkan oleh Phum Viphurit.

Viphurit Siritip, dikenal dengan nama Phum, adalah penyanyi dan pengarang lagu asal Thailand.

Ia mendapat pengakuan internasional atas karya single nya "Lover Boy" pada tahun 2018.

Lirik dan Terjemahan Lover Boy - Phum Viphurit.

Wandering the streets all through the night

Searching for the one to make me right

Wondering if she's the shade of you

And if so, should I try to see it through?

(Berkeliaran di jalanan sepanjang malam

Mencari yang membuat saya benar

Ingin tahu apakah dia bayangan Anda

Dan jika demikian, haruskah saya mencoba melihatnya?)

Darling, I got my trust issues

Warning, you stay away

If we meet at the rendezvous

Take me away, sunray

Darling, I got my trust issues